Elezioni Roma, cercasi presidenti di seggio: requisiti richiesti e come fare per candidarsi Presidenti di seggio cercasi, in vista delle elezioni di Roma il 3 e 4 ottobre e del ballottaggio il Comune ha pubblicato un annuncio sul sito, un appello rivolto ai cittadini, con la richiesta di presentarsi per sostituire potenziali rinunciatari. Ecco i requisiti che servono e come fare per candidarsi.

A cura di Alessia Rabbai

Il Campidoglio cerca presidenti di seggio per le elezioni amministrative di Roma in calendario domenica 3 e lunedì 4 ottobre ed eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Ha pubblicato un annuncio sul sito rivolto ai cittadini. Una comunicazione volta ad avere a disposizione un adeguato numero di adesioni dalle quali attingere, per correre ai ripari in caso di rinunciatari. I cittadini che sono in possesso dei requisiti richiesti possono compilare una modulistica per fare richiesta e rendersi disponibili nel caso in cui servisse sostituire i presidenti di seggio impossibilitati a svolgere l'incarico, oppure che lo abbiano rifiutato.

I requisiti per fare il presidente di seggio alle elezioni di Roma

Per fare il presidente di seggio alle elezioni di Roma è necessario essere iscritti nelle liste elettoriali di Roma Capitale e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quindi aver concluso gli studi ad un liceo o istituto tecnico).

Come fare richiesta per il presidente di seggio alle elezioni di Roma

Per fare domanda e rendersi disponibili come presidenti di seggio alle elezioni di Roma è necessario scegliere uno tra due modelli se si è iscritti all'albo dei presidenti di seggio, oppure se non si è iscritti. Compilato, bisogna inviarlo al Dipartimento Servizi Delegati in via Luigi Petroselli, 50 – 00186 Roma. Per l'invio si può scegliere tra quattro modalità, sempre allegando copia di un documento d'identità: per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it, per posta elettronica ordinaria all’indirizzo albi.elettorale@comune.roma.it, oppure per posta (in questo caso fa fede il timbro dell'ufficio), a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Delegati, al terzo piano in Via Petroselli 50. La scadenza entro la quale presentare la documentazione è il 30 settembre 2021.