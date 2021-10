Elezioni Roma: seggi aperti nei municipi, i candidati hanno già votato I candidati Raggi, Michetti, Calenda e Gualtieri hanno già votato recandosi ai seggi nei vari municipi della Capitale in occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Seggi aperti dalle 7 di stamattina fino alle ore 23, i romani sono chiamati alle urne. Prima proiezione alle 12.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Seggi aperti a Roma, inizia il voto. Con il via alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre i romani si sono recati a votare già a partire dalle 7 nei quindici municipi per scegliere fino alle 23 chi sarà il nuovo sindaco della Capitale. Le elezioni interessano quasi due milioni e mezzo di cittadini. Sono ventidue i candidati nella corsa al Campidoglio, ma ad essere favoriti per l'accesso al ballottaggio sono in quattro: Carlo Calenda, Virginia Raggi, Enrico Mihcetti e Roberto Gualtieri. Elezioni che oltre a Roma si stanno svolgendo in diverse città d'Italia Torino, Milano, Napoli, Bologna e nel Lazio a Latina. I primi dati sulle affluenze arriveranno dopo mezzogiorno. In provincia di Roma sono trentanove i Comuni al voto, tra i quali Frascati, Marino e Mentana. Si attendono le prime proiezioni che arriveranno dopo mezzogiorno. Per votare non è necessario avere il Green Pass

I candidati sindaco hanno già votato

Stamattina alcuni candidati si sono già recati alle urne per votare: l'aspirante sindaco del centrodestra Enrico Michetti ha votato al seggio in via Giovanni De Calvi a Monteverde. Michetti trascorrerà la giornata in bicicletta: "Invito ad andare a votare, a prescindere…" ha detto. Virginia Raggi, in corsa per il secondo mandato con il Movimento Cinque Stelle, stamattina si è recata al seggio di via delle Maestre Pie Filippini, nella sua amata Ottavia e ha votato. La sindaca uscente, intervistata sull'incendio e crollo di parte del Ponte di Ferro di questa notte ha detto: "Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo. Amo Roma". I candidati del centrosinistra Roberto Gualtieri e di Azione Carlo Calenda hanno votato in tarda mattinata rispettivamente presso il seggio 1427 dell'istituto Federico Caffè in Fonteiana 111 e in via del lavatore 38.