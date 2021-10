Affluenza elezioni Roma: alle ore 12 è all’11,83% Alle ore 12 nei seggi di Roma ha votato l’11,83% dei candidati. Queste le prime percentuali dei cittadini che si sono recati alle urne stamattina. È da considerare il fatto che i romani che hanno votato nella sezione 2280 dovranno recarsi nuovamente a votare per le schede elettorali sbagliate nel III Municipio.

A cura di Alessia Rabbai

L'affluenza ai seggi elettorali di Roma è dell'11,83%% alle ore 12. Il dato nazionale è del 12,67%. Le elezioni di domenica 3 lunedì 4 ottobre interessano quasi due milioni emezzo di cittadini che si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco della Capitale. I quattro candidati in testa alla corsa al Campidoglio sono Enrico Michetti del centrodestra, Roberto Gualtieri del centrosinistra, Carlo Calenda di Azione e Virginia Raggi del Movimento Cinque Stelle.

Il dato della prima affluenza è dell'11,83%

Il dato della prima affluenza a Roma è dell'11,83% alle elezioni amministrative. L'affluenza alle scorse elezioni comunali del 2016 14,2% alla stessa ora. Per quanto riguarda la provincia sempre alle ore 12 ha votato il 15,2% degli elettori. A Latina ha votato il 16,05, mentre nella sua provincia ha votato il 15,99%.

Voto bloccato e scambio di schede elettorali

Un primo resoconto della giornata vede caos in alcuni seggi per la mancanza di presidenti e scrutatori, nonostante l'appello del Comune che ha chiesto ai cittadini di fare domanda e rendersi disponibili per cambi last minute qualora fossero rimasti posti vuoti oper gli assenti. Intoppi nel III Municipio, dove sono state consegnate schede elettorali sbagliate e i cittadini non potevano votare. Ciò ha rallentato le operazioni, perché non si poteva votare. Sulle schede infatti comparivano, invece che i candidati in corsa al III Municipio quelli del XIV. Uno scambio che ora costringe i romani che hanno votato alla sezione 2280 prima delle ore 10 di oggi, a tornare nuovamente in quanto la scheda era sbagliata e il voto è stato annullato. I quattro candidati preferiti dai romani secondo i sondaggi hanno già votato: Virginia Raggi in via delle Maestre Pie Filippini a Ottavia, Enrico Michetti nel seggio in via Giovanni De Calvi a Monteverde, Roberto Gualtieri presso il seggio dell'istituto Federico Caffè in Fonteiana e Carlo Calenda in via del Lavatore.