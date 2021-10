Elezioni a Napoli, l’addio di De Magistris: vota al Vomero poi parte per la Calabria con la moglie Il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, ha votato insieme con la moglie per le amministrative in città nel seggio della scuola Quarati, quartiere Vomero. Subito dopo l’ex pubblico ministero è partito per la Calabria, dove è candidato alla presidenza della Regione.

L'addio di Luigi De Magistris alla città di Napoli che ha governato per 10 anni da sindaco è consistito in una rapida operazione di voto al Vomero, nel seggio del Circolo Didattico ‘Giuseppe Quarati' in via Tosti e poi una "fuga" verso la Calabria, insieme alla moglie, l'insegnante Maria Teresa Dolce, verso la Calabria, lì dove è candidato alla presidenza della Regione. De Magistris ha ispirato e sostenuto la candidatura a sindaco di Napoli di Alessandra Clemente, sua ex assessora (che ha votato alle 11.15, al seggio della scuola Vanvitelli in via Luca Giordano al Vomero).

Dunque l'uscente sindaco partenopeo non potrà aggiungere la sua preferenza per le Elezioni Regionali in Calabria, in quanto residente fuori regione. Nel capoluogo campano sono nella stessa condizione Gaetano Manfredi e Catello Maresca, entrambi residenti fuori dal capoluogo.

Caos ai seggi elettorali a Napoli

Stamane, come raccontato da Fanpage.it, l'organizzazione dei seggi elettorali nel Comune di Napoli è stata un disastro. Mancavano gli adesivi da inserire nei verbali con i nominativi di tutti i candidati consiglieri comunali, a differenza di quanto fatto per le elezioni regionali. E così gli scrutatori da stamane, da quando cioè sono stati aperti i seggi, stanno trascrivendo su due registri i nominativi di tutti i candidati consiglieri delle 32 liste in campo, con grossi rallentamenti.