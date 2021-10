Candidato di Bassolino pubblica foto di scheda elettorale votata: è il marito di Alessandra, la “Real Housewives” Domenico Masciari, candidato nella lista Bassolino per Napoli, ha postato in una storia sulla sua pagina Facebook una foto verosimilmente scattata in cabina elettorale con la preferenza Masciari. Anche la moglie Alessandra, nota per aver partecipato a “The Real Housewives di Napoli”, ha postato alcune storie su Instagram invitando le amiche: “Potete mandare anche uno scatto, a buon intenditor poche parole”

Una coppia affiatata, come si poteva già vedere nelle puntate della seconda stagione di "The Real Housewives di Napoli" su Realtime, quella di Domenico Masciari e Alessandra Parlato. Talmente affiatati da spendersi in maniera totale anche durante le operazioni di voto per le Elezioni Comunali di Napoli. Spendersi, però , in un modo totalmente sbagliato e fuori dalla legge: lei chiedendo di inviare «uno scatto» durante le operazioni di voto, lui pubblicando una foto che sembra chiaramente scattata in cabina elettorale. Gesto che, se confermato ,costituirebbe reato poiché violazione della segretezza del voto in cabina.

Masciari è candidato al Consiglio comunale di Napoli nella lista "Bassolino per Napoli" e sulla sua pagina oggi pomeriggio ha pubblicato una foto apparentemente scattata all'interno di una cabina elettorale. La scheda che è dello stesso colore e apparentemente dello stesso spessore di quella elettorale, senza alcuna indicazione di "fac simile" è contrassegnata con la "x" sul simbolo della lista "Bassolino per Napoli" e l'indicazione della preferenza "Masciari".

La consorte, Alessandra Parlato, nota per essere una delle protagoniste della trasmissione tv (è arrivata in sostituzione di Noemi Letizia e subito si è contraddistinta), a sua volta ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale dice:

Buongiorno sono davanti all'Umberto per chi non avesse seguito la diretta, ho appena votato e lo dico con tutta onestà e franchezza come ha già fatto qualche nostra vera amica, potete mandare anche uno scatto. A buon intenditor poche parole. Per gli indecisi almeno affidatevi a chi di politica davvero ne sa qualcosa, ha una storia famigliare

Parole che sembrano un chiaro invito a inviare una foto del voto espresso. Ovviamente la notizia ha rapidamente fatto il giro del web suscitando reazioni di biasimo, soprattutto da parte dei sostenitori degli altri candidati a sindaco di Napoli.