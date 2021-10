Elezioni amministrative 2021, gli orari di apertura e chiusura dei seggi il 3 e 4 ottobre In occasione delle amministrative 2021, i seggi elettorali saranno aperti dalle 7 di mattina alle 23 nella giornata di domenica 3 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 in quella di lunedì 4 ottobre. Andranno al voto più di mille Comuni italiani e in quelli con più di 15mila abitanti la data per l’eventuale ballottaggio è fissata per il 17 e 18 ottobre.

A cura di Giuseppe Pastore

Pochi giorni ci separano dalle elezioni amministrative 2021 in cui più di mille Comuni italiani saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare Consigli comunali e municipali nelle più grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste. I seggi saranno aperti lunedì 3 e domenica 4 ottobre per il primo turno e, in caso di ballottaggio, lunedì 17 e domenica 18 ottobre per il secondo. Vediamo quali sono gli orari di apertura e chiusura dei seggi il 3 e 4 ottobre.

Gli orari del voto alle elezioni comunali domenica 3 ottobre

Domenica 3 ottobre i cittadini potranno recarsi alle urne del proprio seggio elettorale dalle ore 7 alle ore 23. Potrebbe capitare che all'ora di chiusura dei seggi, negli spazi adibiti al voto, siano ancora presenti elettori che non sono riusciti a votare. In questo caso, è compito del presidente di seggio chiedere al segretario di prendere nota degli elettori in attesa e ammetterli al voto nell'ordine di annotazione. Se anche fuori dal seggio dovesse verificarsi la stessa situazione, il presidente può ammetare al voto gli elettori in fila e chiedere a chi è addetto al mantenimento dell'ordine di regolare l'accesso dei cittadini all'interno del seggio.

Fino a che ora si può votare lunedì 4 ottobre

Anche lunedì 4 ottobre i seggi elettorali apriranno alle 7 di mattina, ma si potrà votare fino alle ore 15. Il presidente del seggio avrà ugualmente la possibilità di ammettere al voto gli elettori in attesa all'interno o fuori dal seggio e di sospendere le operazioni di voto solo dopo che tutti i cittadini in fila avranno votato. Dopo il primo turno, nei comuni con più di 15mila abitanti, se nessuno dei candidati dovesse raggiungere la maggioranza assoluta delle preferenze (ottenendo il 50% + 1 dei voti), gli elettori dovranno tornare alle urne a distanza di due settimane per il ballottaggio che si svolgerà nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Al secondo turno vince il candidato più votato tra i due che al primo turno avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.