Ballottaggi elezioni 2021 in diretta: affluenza in calo, si vota fino alle 15, poi exit poll e risultati

Seggi aperti oggi fino alle 15 per il voto ai ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. Crolla l'affluenza, soprattutto in periferia, secondo i dati diffusi dal Viminale: ieri alle 23 aveva votato il 33,32% degli elettori, il 6% in meno rispetto alla prima giornata di voto del primo turno, due settimane fa. Sono oltre 65 i comuni chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco tra cui anche Roma, Torino e Trieste. Lo spoglio delle schede elettorali inizierà dopo le 15, quando arriveranno proiezioni ed exit poll prima dei risultati definitivi. Tutte le notizie in diretta per sapere chi vincerà i ballottaggi delle elezioni comunali 2021.

