Ballottaggio Roma 2021, crolla l’affluenza: 30,87%. Le elezioni in diretta, orari e risultati

Chi sarà il nuovo sindaco di Roma tra Michetti e Gualtieri? Urne aperte per il secondo giorno di ballottaggio a Roma, si vota oggi fino alle ore 15 per l'elezione del nuovo sindaco tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Crollo dell'affluenza nella Capitale, nel primo giorno di ballottaggio ha votato il 30,87% degli aventi diritto rispetto al 36,82% del primo turno. Scheda azzurra per votare il sindaco, grigia per i presidenti dei Municipi. Dopo le ore 15 saranno diffusi i primi exit poll e le proiezioni, fino ai risultati definitivi. Su Fanpage.it il voto, lo spoglio e i risultati in diretta.

