È ufficiale: Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, ha vinto il ballottaggio contro Michetti Roberto Gualtieri si appresta a diventare il nuovo sindaco di Roma. Da exit poll e proiezioni il divario con Enrico Michetti appare incolmabile e già i principali esponenti politici si stanno complimentando con l’ex ministro per il risultato ottenuto. Il Campidoglio, quindi, torna al centrosinistra dopo cinque anni di amministrazione Raggi.

A cura di Enrico Tata

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Battuto il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Già dai primi exit poll il vantaggio di Gualtieri appariva incolmabile e le proiezioni lo hanno confermato. Il risultato non è ancora ufficiale, ma il divario è nettissimo. "Potete votare fino alle 15 di oggi. Non fate scegliere ad altri il vostro futuro. Roma dipende da noi", è stato l'ultimo invito al voto di Michetti nella tarda mattinata di oggi, ma evidentemente non è bastato a mobilitare i suoi potenziali elettori.

Il Campidoglio torna al centrosinistra dopo le dimissioni di Ignazio Marino che hanno spianato la strada, nel 2016, alla vittoria di Virginia Raggi e del Movimento 5 Stelle.

Le prime parole di Roberto Gualtieri

Voglio ringraziare i miei avversari innanzitutto: Michetti, Calenda, la sindaca Raggi per l'impegno profuso in questi anni. Voglio ringraziare il comitato, i volontari", le prime parole di Gualtieri dal suo comitato elettorale in via di Portonaccio 23, mentre Michetti, stando a quanto si apprende, sta seguendo i risultati dal suo comitato in via Antonio Malfante. Per Gualtieri si tratta di una vittoria netta, ma viziata da un altissimo astensionismo. I dati sull'affluenza finale devono ancora essere pubblicati sul sito del ministero dell'Interno, ma alle 23 di ieri sera era al 30 per cento e il dato finale potrebbe non superare il 45 per cento.

Ballottaggio Roma, gli exit poll

Secondo gli exit poll del consorzio Opinio per Rai, il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, avrebbe conquistato tra il 59 e il 63 per cento dei voti, ed Enrico Michetti si sarebbe fermato tra il 38 e il 42 per cento.

Per Gualtieri hanno votato, come annunciato nei giorni scorsi, sia Carlo Calenda che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Per entrambi si tratta di voti a titolo personale e non a nome dei loro partiti. La sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, è andata a votare, nel suo seggio in zona Ottavia, soltanto nella mattinata di oggi. La prima cittadina non ha dichiarato il suo voto.