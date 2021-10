Michetti tra il 37% e il 41%, Gualtieri tra il 59% e il 63% : gli exit poll sul ballottaggio a Roma I risultati dei primi exit poll sul ballottaggio delle elezioni comunali a Roma. Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha conquistato il 59/63 per cento delle preferenze. Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, ha conquistato il 38/41 per cento delle preferenze. Si tratta degli exit poll realizzati dal consorzio Opinio Rai.

A cura di Enrico Tata

Roberto Gualtieri verso la vittoria del ballottaggio a Roma. Il candidato del centrosinistra avrebbe conquistato, secondo l'exit poll Rai Opinio, il 59/63 per cento dei consensi. Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, si sarebbe fermato al 37/41 per cento. Gli exit poll, come noto, sono sondaggi basati su interviste realizzate al di fuori di seggi campione. Le proiezioni, invece, sono basate su dati reali estrapolati sempre da seggi campione. La distanza, come mostrano i primi exit poll, sembrerebbe essere consistente fra i due candidati ed è quindi possibile che presto, già prima delle proiezioni, Michetti ammetta la sconfitta.

La reazione al comitato di Gualtieri: un lungo applauso

Al comitato elettorale di Roberto Gualtieri il risultato dei primi exit poll è stato accolto con un lungo applauso. Un altro boato ha salutato la probabile del candidato del centrosinistra a Torino. "Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Facebook.

In netto calo l'affluenza a Roma

L'affluenza registrata alle 23 di ieri, domenica 17 ottobre, è stata del 30,8 per cento. Al primo turno aveva votato il 36,8 per cento alla fine del primo giorno e nel 2016 l'affluenza al ballottaggio era stata del 50,1 per cento (in un'unica giornata di votazioni). La sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, è andata a votare questa mattina nel suo seggio in zona Ottavia. Tutti gli altri leader politici erano andati a votare nella giornata di ieri.

"Se il ritmo è questo, ai ballottaggi saranno andati a votare meno del 45 per cento degli elettori, che è stato finora il dato più basso", ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, in una intervista a Repubblica. Nelle periferie, ha continuato, c'è stato l'astensionismo più marcato, soprattutto nel Municipio VI, il cosiddetto municipio delle Torri.