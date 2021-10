Risultato ballottaggio VIII Municipio Roma: vince Amedeo Ciaccheri nella roccaforte rossa Amedeo Ciaccheri sarà ancora presidente dell’VIII Municipio a Roma, quello della Garbatella, che si conferma roccaforte rossa. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto una vittoria ‘bulgara’ contro il candidato del centrodestra Alessio Scimè, arrivando a oltre il 70% delle preferenze con più della metà delle sezioni scrutinate.

A cura di Redazione Roma

L'VIII Municipio di Roma si conferma la roccaforte rossa della città. Il candidato della sinistra civica Amedeo Ciaccheri, come da pronostici (al primo turno il centrosinistra era in vantaggio di quasi venti punti), ha vinto facilmente il ballottaggio contro il candidato del centrodestra Alessio Scimè. Su oltre la metà delle sezioni scrutinate, Ciaccheri ha raggiunto il 70,40% dei consensi, contro il 29,60% dello sfidante, conquistando il suo secondo mandato da minisindaco della Garbatella. Ora ha l'opportunità di portare avanti il lavoro portato avanti negli ultimi tre anni in un territorio così importante della città di Roma.

"Il risultato straordinario che si sta profilando con una mia rielezione alla Presidenza del Municipio VIII con il 70% dei consensi mi consegna una grande responsabilità – le prime parole di Ciaccheri dopo la rielezione – Una responsabilità che condividerò con il nuovo sindaco Roberto Gualtieri a cui vanno i miei migliori auguri.Alessio Scimè è stato un avversario determinato con cui abbiamo dato vita a una sfida corretta.Voglio ringraziare la comunità di compagne e compagni che si sono battuti al mio fianco. Da ultimo, il ringraziamento va a tutte e tutti coloro che hanno scelto la coalizione di centrosinistra e di continuare così sulla buona strada".

Classe 1988, Amedeo Chiaccheri viene dalla scuola dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio che ha qui il suo quartier generale ed è stato tra i portavoce di Liberare Roma e della lista Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Roberto Gualtieri. Dopo essersi fatto le ossa nel centro sociale La Strada di via Passino, che continua a essere la sua seconda casa, è stato consigliere municipale di opposizione dal 2016 al 2018, quando il M5S ha perso la maggioranza e il centrosinistra ha riconquistato il municipio proprio con l'appena trentenne Ciaccheri. Oggi è l'unico presidente di municipio eletto dal centrosinistra che non è ha in tasca la tessera del Partito Democratico, rappresentando un'anomalia e una ricchezza per tutta la coalizione.

Dell'VIII Municipio, che si estende nel quadrante Sud-Ovest della città, fanno parte i quartieri di San Paolo, Garbatella, Ostiense verso il centro della città, e i più periferici Tor Marancia, Appia Antica (in parte), Tre Fontane, Ardeatino. Si estende per 47 chilometri quadrati e conta 130mila abitanti.