Risultati elezioni VIII Municipio di Roma: ballottaggio Ciaccheri – Scimè, centrosinistra +20% NelVIII Municipio di Roma si andrà al ballottaggio. Il presidente uscente del centrosinistra Amedeo Ciaccheri ha sfiorato la riconferma al primo turno con il 46,14% delle preferenze. Il centrodestra lo sfiderà con Alessio Scimè, al 25,55%. Simonetta Novi, della lista civica Calenda, è arrivata al 15,4%, mentre Marco Merafina, candidato del Movimento 5 Stelle, è arrivato quarto con il 12,08%.

Garbatella si conferma roccaforte rossa: Amedeo Ciaccheri, il giovane presidente uscente della sinistra civica dell'VIII Municipio arriva al ballottaggio con l'ottimo risultato del 46,14% dei consensi. Ha sfiorato la riconferma al primo turno. A sfidarlo ci sarà Alessio Scimè, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e storico nome della destra in municipio (dove ha già svolto il ruolo di consigliere per diverse legislature), staccato di oltre 20 punti: ha ottenuto il 25,55%. Il primo turno delle elezioni municipali ha ridimensionato ancora una volta il Movimento 5 Stelle sul territorio, l'astrofisico Marco Merafina è arrivato terzo con il 12,08% delle preferenze. Nel 2016 il M5S sull'onda del successo dell'elezione di Raggi aveva vinto anche in VIII Municipio, ma la giunta di Paolo Pace è andata presto in crisi aprendo la strada al successo di Ciaccheri. Quarto in classifica la candidata della Lista Calenda Sindaco Simonetta Novi (12,98%).

L'VIII Municipio di Roma è il cuore di Roma Sud. Comprende i quartieri di Garbatella, San Paolo, Ostiense, Tor Marancia, Appia Antica (in parte), Tre Fontane, Ardeatino. Si estende su 47 chilometri quadrati e conta 130mila abitanti.

Elezioni Roma, i risultati in VIII Municipio

Amedeo Ciaccheri (centrosinistra) 46,14%

Alessio Scimè (centrodestra) 25,55%

Marco Merafina (Movimento Cinque Stelle) 12,08%

Simonetta Novi (Lista Calenda Sindaco) 12,98%

