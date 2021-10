Risultati Ballottaggio X Municipio: ha vinto Mario Falconi contro Monica Picca Nel X Municipio di Roma al ballottaggio ha trionfato Mario Falconi. Con il 53% delle preferenze, il candidato del centrosinistra ha battuto la sfidante Monica Picca. La candidata del centrodestra è rimasta ferma al 46%. Al primo turno c’erano quasi tredici punti di scarto tra i due aspiranti allo scranno di presidente, con il centrodestra in netto vantaggio.

A cura di Luca Ferrero

Il nuovo presidente del X Municipio di Roma è Mario Falcoli. Il candidato del centrosinistra ha vinto con il 53% delle preferenze. La sfidante del centrosinistra, Monica Picca, si è fermata al 46%. Affluenza in calo anche nel municipio che si affaccia sul Mar Tirreno. Al primo turno era stata del 46,79%, al ballottaggio ha votato soltanto il 37% degli aventi diritto. Sarà dunque il centrosinistra ad esprimere la maggioranza dei consiglieri nella giunta di municipio che governerà per i prossimi cinque anni.

Nel 2017, dopo due anni di commissariamento in seguito allo scioglimento del municipio per mafia, era stata eletta presidente la pentastellata Giuliana Di Pillo. Ma anche qui, i risultati del primo turno avevano sancito la disfatta dei 5 Stelle, rimasti fuori dalla contesa. Ad accedere per prima al ballottaggio era stata la candidata del centrodestra Monica Picca, con il 39,11%. una seconda chance per lei, dopo la sconfitta al ballottaggio contro la presidente uscente Giuliana Di Pillo. Con grande distacco, raggiungendo il 26,29% delle preferenze, si era piazzato secondo il candidato del centrosinistra Mario Falconi, medico di famiglia e cardiologo. Per il M5s, il vicepresidente uscente Alessandro Ieva si era fermato al 20,89%, sebbene fosse sostenuto anche dal Partito Gay LGBT e da Roma Ecologista. Quarto in classifica il candidato della lista Calenda: il giornalista Andrea Bozzi aveva ottenuto solo il 10,2%.

Il X Municipio comprende un territorio ampio che arriva fino al Mar Tirreno. Conta più di 230 mila abitanti. Nel territorio del Municipio ci sono Ostia, Acilia, Dragona e tante aree verdi: dalla pineta di Castel Fusano fino alla tenuta presidenziale di Castel Porziano.