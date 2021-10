Elezioni Roma, gli eletti al consiglio comunale con Gualtieri sindaco: 18 eletti sono del Pd Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale a Roma dopo la vittoria di Roberto Gualtieri: 18 consiglieri saranno del Partito democratico, 5 saranno della lista civica, 2 di Sinistra Civica Ecologista, 2 di Roma Futura e uno rispettivamente per Demos ed Europa Verde. All’opposizione andranno 19 consiglieri.

A cura di Enrico Tata

Con la vittoria del candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, diventa ufficiale (quasi, dal momento che alcuni consiglieri potrebbero non accettare la nomina e altri potrebbero diventare assessori) la composizione della nuova Assemblea capitolina. Nello specifico alla coalizione di Gualtieri andranno 29 consiglieri: 18 saranno del Partito democratico, 5 saranno della lista civica, 2 di Sinistra Civica Ecologista, 2 di Roma Futura e uno rispettivamente per Demos ed Europa Verde. All'opposizione andranno 19 consiglieri: 9 seggi in totale al centrodestra, 6 a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega, 1 a Forza Italia. Sei consiglieri andranno alla Lista Calenda e quattro alle liste a sostegno di Virginia Raggi, 3 al Movimento 5 Stelle e 1 alla lista civica. Alcuni consiglieri, come Sabrina Alfonsi e Giovanni Caudo, potrebbero diventare assessori e quindi il loro posto verrebbe preso da chi segue nella graduatoria dei più eletti nelle loro rispettive liste. Viceversa nel centrodestra alcuni consiglieri potrebbero non accettare la nomina, come Simonetta Matone, che sarebbe diventata vicesindaca in caso di vittoria di Michetti.

La maggioranza di Roberto Gualtieri

Questi sono i consiglieri di maggioranza:

Partito democratico

Sabrina Alfonsi Maurizio Veloccia Svetlana Celli Andrea Alemanni Yuri Trombetti Giulia Tempesta Erica Battaglia Carla Consuelo Fermariello Claudia Pappatà Nella Converti Lorenzo Marinone Giovanni Zannola Mariano Angelucci Riccardo Corbucci Antonio Stampete Giammarco Palmieri Valeria Baglio Daniele Parrucci

Lista Civica Roberto Gualtieri

Giorgio Trabucco Carmine Barbati Monica Lucarelli Elisabetta Lancellotti Tommaso Amodeo

Sinistra Civica Ecologista

Alessandro Luparelli Michela Cicculli

Roma Futura

Giovanni Caudo Claudia Pratelli Tiziana Biolghini

Demos

Paolo Ciani Barbara Funari

Europa Verde

Ferdinando Bonessio

Le opposizioni

Questi sono i consiglieri di opposizione:

Fratelli d'Italia

Rachele Mussolini Giovanni Quarzo Francesca Barbato Andrea De Priamo Lavinia Mennuni Federico Rocca

Lega

Simonetta Matone Fabrizio Santori Davide Bordoni

Forza Italia

Marco Di Stefano

Movimento 5 Stelle

Linda Meleo Paolo Ferrara Daniele Diaco

Lista Civica Virginia Raggi

Antonio De Santis

Lista Carlo Calenda