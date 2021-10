Frascati torna al centrosinistra: ha vinto Francesca Sbardella Nel comune dei Castelli Romani confermato il risultato del primo turno: Francesca Sbardella del Partito Democratico, sostenuta da una coalizione di partiti e liste civiche, ha battuto al ballottaggio il sindaco uscente Roberto Mastrosanti sostenuto da una coalizione di liste civiche. È la prima donna sindaca di Frascati.

A cura di Redazione Roma

Frascati torna al centrosinistra, oltre Roma era uno degli altri tre comuni che andavano al ballottaggio in questa tornata di elezioni amministrative. La nuova sindaca è Francesca Sbardella, che ha battuto al ballottaggio Roberto Mastrosanti, sostenuto da una coalizione di liste civiche e sindaco uscente. Sbardella ha ottenuto il 54,03% dei consensi, contro il 45,97% del suo avversario, confermando il risultato del primo turno quando la candidata del Partito Democratico era arrivata prima con ampio margine. L'affluenza si è fermata al 41,33% dei cittadini aventi diritto che si sono recati alle urne, addirittura il 14% in meno del primo turno.

Un altro comune dei Castelli Romani si tinge così di rosso, e di rosa: per la prima volta Frascati ha una prima cittadina donna. La neosindaca, classe 1980, si occupa di comunicazione per lavoro e di politica per passione da sempre. Passata per la Margherita, poi segretaria del PD di Frascati e assessora all'Urbanistica e alla Tutela degli animali, ha continuato il suo impegno dai banchi dell'opposizione negli ultimi cinque anni fino alla vittoria di oggi.

"Oggi non è la vittoria di Francesca Sbardella o della squadra meravigliosa che mi ha accompagnato fin qui, è la vittoria di Frascati, di tutti i cittadini che ci hanno votato e ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. – così la sindaca su Facebook – Gli oltre 3700 voti arrivati in questo ballottaggio, sono il chiaro segno di una voglia di rinnovamento, di cambiare, di dare a Frascati quella dignità di cui abbiamo parlato durante tutti questi mesi di campagna elettorale.Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno creduto in questo progetto, assicurando che ci impegneremo con tutta la passione, la voglia e le competenze della nostra squadra per riaccendere la luce di questa Città, ringrazio anche coloro che non ci hanno votato, sarò la Sindaca di tutti ovviamente, lavorando anche per convincere chi non ha creduto in noi".