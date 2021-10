Risultati elezioni Frascati: Sbardella e Mastrosanti al ballottaggio, centrosinistra in testa Sfida tra la candidata del centrosinistra Francesca Sbardella e il candidato civico sindaco uscente Roberto Mastrosanti al ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Frascati previsto per il 17 e 18 ottobre. L’affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2016 è stata del 55,28% con 10.266.

A cura di Alessia Rabbai

Per conoscere il nuovo sindaco di Frascati bisognerà attendere il ballottaggio tra Francesca Sbardella e Roberto Mastrosanti previsto il 17 e 18 ottobre. La candidata di centrosinistra sostenuta da sette liste tra le quali quella del Partito Democratico ha ottenuto il 41,92%, con 4.075 di voti, ma non è riuscita a vincere al primo turno e va al ballottaggio come gli altri comuni dei Castelli Romani, ad eccezione di Monte Compatri. Dovrà sfidare il sindaco civico uscente, che ha raggiunto il 28,13% con 2.734 voti. I due candidati ora attendono che i cittadini si rechino alle urne al secondo turno per eleggere il nuovo sindaco della città, che conta oltre 20mila abitanti. L'affluenza è stata del 55,28% con 10.266 cittadini che hanno votato su 18.572 elettori. Un calo rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2016, quando era stata del 59,78% con 10.761 che si sono recati alle urne al primo turno. Per quanto riguarda le liste, il Partito Democratico a Frascati si attesta al 17,18% ed è la lista più votata. Anche allora nel 2016 Frascati è andata al ballottaggio, con Mastrosanti eletto con il 53,62% e 4.240 battendo l'avvresario del centrosinistra Raffaele Pagnozzi, che alla seconda tornata si è fermato al 46,38% con 3.667 voti.

Elezioni Frascati, i risultati definitivi

I risultati definitivi delle elezioni comunali a Frascati per gli altri candidati come riporta il portale del Viminale Eligendo: al terzo posto, dopo i due candidati al ballottaggio c'è Maria Bruni detta Emanuela per la coalizione di centrodestra con il 19,14% e 1.860 di voti, segue Anna Dalle Chiaie sostenuta da due liste civiche con il 10,81% e 1.051 voti.