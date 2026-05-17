Neve a Roma e nel Lazio in primavera, imbiancato a maggio Campo Staffi nel Frusinate

La neve scesa ieri a Campo Staffi.

Sorpresa di primavera a Campo Staffi, nel Frusinate, dove ieri tornata la neve. Complice l'abbassamento di temperature e le condizioni meteo critiche, che hanno portato la pioggia anche nelle città della regione Lazio, ieri le vette del Frusinate si sono tinte di bianco. Se sul Monte Livata e Campaegli è tornato il paesaggio autunnale, con pioggia e nebbia, a Campo Staffi, come viene ripreso dalla webcam posta al rifugio Viperella, sono scesi veri e propri fiocchi, confusi per il cambio di stagione.

Neve a Roma e nel Lazio a primavera: imbiancato il Frusinate

Una sorpresa inattesa: se le previsioni meteorologiche erano già ben note, in pochi potevano aspettarsi che nella giornata di ieri, sabato 16 maggio, anche Campo Staffi si sarebbe tinto di bianco con fiocchi di neve primaverili. Eppure è così che si sono ritrovate le vette del Frusinate ieri. Il paesaggio si è mostrato invernale, nonostante secondo il calendario indichi la primavera inoltrata. Ma con le perturbazioni degli ultimi giorni e l'abbassamento di temperatura, è sembrato un ritorno all'inverno, con temperature che ben poco hanno da condividere con la bella stagione. Oltre a Campo Staffi, inoltre, il meteo e le perturbazioni nevose hanno riguardato anche Campocatino e Campo Felice in Abruzzo, con copiose nevicate a partire dai 1700 metri di quota.

Poco distante, invece, nella zona di Arce, sempre in provincia di Frosinone, si è verificata una tromba d'aria che ha causato diversi danni soprattutto nelle zone boschive con crollo di rami e alberi.

Filettino.

Il meteo a Roma e nel Lazio: dopo pioggia e neve torna il sole

Dopo il peggioramento dei giorni scorsi, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo già a partire dalla giornata di oggi, domenica 17 maggio 2026. Le temperature tornano più miti con picchi anche di 22 gradi a Roma. Con l'aumento delle temperature, inoltre, tornano anche il sole e il cielo sereno. Con il fine settimana si chiude la fase di maltempo, come spiegato a Fanpage.it dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.