Risultati Ballottaggio V Municipio: ha vinto Mauro Caliste contro Daniele Rinaldi

Il nuovo presidente del V Municipio di Roma è Mauro Caliste. Il candidato del centrosinistra ha vinto con il 59,52% delle preferenze. Lo sfidante del centrodestra, Daniele Rinaldi, si è fermato al 40,48%. Affluenza in calo anche nel municipio di via Prenestina. Al primo turno era stata del 47,84%, al ballottaggio ha votato soltanto il 39,80% degli aventi diritto. Sarà dunque il centrosinistra ad esprimere la maggioranza dei consiglieri nella giunta di municipio che governerà per i prossimi cinque anni.

Al primo turno, i due candidati avevano raggiunto insieme il 70% delle preferenze. Avevano staccato il ticket del ballottaggio due veterani della politica. Il candidato del centrosinistra Mauro Caliste, già assessore municipale al Commercio e presidente dell’Associazione Impegno Civico, era arrivato al secondo turno con il 34,01% delle preferenze. Lo sfidante del centrodestra Daniele Rinaldi, già consigliere municipale per due mandati e punto di riferimento importante per Fratelli d'Italia, lo aveva superato di poco, raggiungendo il 34,28%. Era rimasta esclusa la candidata pentastellata Valentina Coppola, arrivata terza con il 17,21%. Quarto classificato Massimo Picardi della Lista Calenda, con il 9,38%.

Il territorio del V Municipio si estende da Torpignattara verso la periferia est della capitale. Comprende i quartieri Casilino, Centocelle, Quadraro, Gordiani, Alessandrina e Tor Sapienza, arrivando fino a La Rustica. Nel municipio di via Prenestina si collocano il parco di Centocelle, insieme a quelli di Villa Gordiani e Villa De Sanctis.