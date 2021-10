Risultato ballottaggio II Municipio Roma: ha vinto Francesca Del Bello che fa bis Francesca Del Bello sarà ancora la presidente del II Municipio. Stando alle schede scrutinate finora, la minisindaca ha ottenuto il doppio delle preferenze rispetto al candidato del centrodestra Patrizio Di Tursi, e per ora si attesta su una percentuale che oscilla intorno al 64%. Il II Municipio è quello dove si è registrato la maggiore affluenze.

Il II Municipio di Roma rimane al centrosinistra, confermando la classifica del primo turno. La minisindaca uscente Francesca Del Bello ha conquistato così il suo secondo mandato al ballottaggio con circa il 64% dei consensi, battendo il candidato del centrodestra Patrizio di Tursi che ha ottenuto il 35% dei voti. Un risultato per lo più atteso quello della vittoria del Partito Democratico e degli alleati in uno dei municipi di Roma considerato una sua roccaforte. Il II Municipio è stato anche il municipio record di affluenza con il 47,9% di cittadini aventi diritto che si sono recati alle urne per il ballottaggio.

Francesca Del Bello, classe 1972, comincia a far politica negli anni della formazione al liceo Tasso, per poi iscriversi al PD e diventare anche segretaria del circolo del quartiere di San Lorenzo. A soli 25 anni viene eletta per la prima volta consigliera in municipio, da qui comincia la sua avventura nelle istituzioni di prossimità che l'hanno portata a essere prima di essere eletta presidente nel 2016 assessora e vicepresidente del II Municipio. Ma non c'è solo la politica nel suo corsus honorum: ha trovato anche il tempo per una laurea in Storia Greca alla Sapienza ed è stata impiegata come collaboratrice alla Regione Lazio.

Il II Municipio è un territorio sfaccettato, nonostante sia uno dei meno estesi e meno popolosi con una grandezza di circa 20 chilometri quadrati e 167mila residenti. Al suo interno ha il quartiere Nomentano e Trieste Salario lungo via Nomentana, i Parioli e il Flaminio, Tiburtino e Pinciano, San Lorenzo. È uno dei territori più verdi della città accogliendo alcune delle più importanti ville storiche di Roma come Villa Ada, Villa Torlonia e Villa Borghese.