Risultati ballottaggio I Municipio Roma: vince Lorenza Bonaccorsi, è la nuova presidente Lorenza Bonaccorsi, la candidata del centrosinistra alla guida del I Municipio, ha battuto al ballottaggio Lorenzo Santocito, il candidato del centrodestra. Sono state scrutinate più della metà delle sezioni e il risultato è molto chiaro: Bonaccorsi ha ottenuto oltre il doppio delle preferenze del proprio avversario politico.

La nuova presidente del I Municipio di Roma è Lorenza Bonaccorsi. Sono state scrutinate oltre la metà delle sezioni, e il risultato sembra essere molto chiaro: la candidata del centrosinistra è avanti con il 66,38% dei voti, contro il 33,62% del candidato del centrodestra Lorenzo Santocito, confermando così i pronostici del primo turno. Il centro storico di Roma continuerà quindi a essere governato dal PD e da una donna: Bonaccorsi raccoglie infatti il testimone di Sabrina Alfonsi, che ha lasciato la carica di minisindaca per andare in consiglio comunale dove è risultata la più eletta nelle liste del Partito Democratico.

Lorenza Bonaccorsi è una politica con una lunga esperienza alle spalle. Classe 1968 è stata deputata, membro della segretaria politica del PD, assessora al Turismo e alle Pari Opportunità alla Regione Lazio con Nicola Zingaretti, incarico che ha lasciato per l'incarico di sottosegretaria al ministero della Cultura nel Governo Conte II. A lei da oggi la sfida di guidare una delle roccaforti del centrosinistra in città, ma anche un territorio che necessita di essere governato con attenzione dove insistono questioni cruciali per l'immagine e lo sviluppo di tutta la città, dalla gestione della movida e della vita notturna, alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, alla necessità di gestire i flussi turistici e il suo impatto sulla città.

Il I Municipio di Roma è il più piccolo della capitale, estendendosi su 20 chilometri quadrati con i suoi 167mila abitanti, ma è un territorio unico al mondo per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale che vi insiste, a cominciare dalle vestigia della Roma Antica. Comprende tutti e tredici i rioni storici del centro storico della città, ma anche l'Esquilino, il Celio, Testaccio, i quartieri Trionfale e Della Vittoria, l'area attorno al Vaticano e il Gianicolo.