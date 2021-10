In VI Municipio record di astensione e vittoria di Franco: il candidato di Meloni del saluto romano Nel VI Municipio di Roma al ballottaggio ha trionfato Nicola Franco. Con il 61% delle preferenze, il candidato del centrodestra ha battuto la sfidante Francesca Filipponi. La candidata del Movimento 5 Stelle, invece, è rimasta ferma al 38,99%. Il municipio di Tor Bella Monaca è l’unico dove il Movimento 5 Stelle è riuscito a raggiungere il ballottaggio. In calo l’affluenza anche nel municipio della periferia est, ferma al 32%.

Il nuovo presidente del VI Municipio di Roma è Nicola Franco. Il candidato del centrodestra ha vinto con il 61% delle preferenze. La sfidante del Movimento 5 Stelle, Francesca Filipponi, si è fermata al 38,99%. Affluenza in calo nel municipio delle Torri. Qui, al primo turno si era già registrato il record negativo del 43,18%, al ballottaggio ha votato soltanto il 32% degli aventi diritto. Sarà dunque il centrodestra ad esprimere la maggioranza dei consiglieri nella giunta di municipio che governerà per i prossimi cinque anni.

I risultati del primo turno erano rimasti in bilico per giorni, con polemiche e un nuovo conteggio. All'indomani del 4 ottobre, la candidata del Movimento 5 Stelle Francesca Filipponi aveva ottenuto 9 voti di vantaggio sul candidato del centrosinistra. Nel secondo conteggio, i voti erano diventati 43. La pentastellata ha staccato il ticket per il ballottaggio con il 21,95% delle preferenze: caso unico nella capitale, dove nessun altro grillino è riuscito ad accedere al secondo turno. Fabrizio Compagnone del centrosinistra era rimasto fuori con il 21,94%. Primo, con più del doppio dei voti degli avversari, il candidato del centrodestra Nicola Franco (43,18%). Quarto il candidato della lista Calenda Valter Mastrangeli, fermo al 7,71%.

Il VI Municipio si trova alla periferia sud-est di Roma e si estende oltre il Grande Raccordo Anulare di Roma. Comprende i quartieri di Borghesiana, Castelverde, Colle del Sole, Colle Aperto, Colle Monfortani, Colle Prenestino, Colle Regillo, Corcolle, Finocchio, Fosso San Giuliano, Giardinetti, Giardini di Corcolle, Lunghezza, Osa, Pantano Ponte di Nona, Prato Fiorito, Rocca Cencia, Tor Bella Monaca, Tor Vergata, Torre Angela, Valle Castiglione, Villa Verde, Villaggio Breda, Villaggio Falcone, Villaggio Prenestino. Al suo interno ha alcune delle zone dove il disagio sociale è più grave in tutta Roma. Il VI Municipio si estende su 113,88 chilometri quadrati e conta oltre 256mila abitanti.