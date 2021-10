Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia cresce e si conferma primo partito: inseguono Lega e Pd Il sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 conferma che Fratelli d’Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. A seguire ci sono Lega e Partito Democratico, separati da una manciata di punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle è la quarta forza nei sondaggi, ma è ancora staccato dai primi tre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto. Nella giornata del ballottaggio delle elezioni comunali, con il centrodestra che ha perso nelle grandi città, Giorgia Meloni ammette la sconfitta della coalizione, ma i sondaggi la premiano a livello nazionale. Torna, infatti, il sondaggio di Swg per il Tg La7, che indica proprio Fratelli d'Italia in testa nelle intenzioni di voto e soprattutto in crescita. A seguire ci sono ancora Lega e Partito Democratico, con il Movimento 5 Stelle staccato dai primi tre. Il sondaggio, in sostanza, conferma un dato di fatto: la partita per le politiche è molto diversa da quella per le amministrative.

Fratelli d'Italia in testa, Lega e Pd inseguono

Secondo il sondaggio di Swg, Fratelli d'Italia è in testa nelle intenzioni di voto e cresce rispetto alla scorsa settimana: il partito di Meloni segna un +0,4% e sale al 21,1%. A seguire c'è la Lega di Matteo Salvini, che guadagna un quinto di punto in una settimana e sale al 19,4%, a un soffio dal Partito Democratico, che cresce tanto quanto il Carroccio e si ferma al 19,2%. Il Movimento 5 Stelle, invece, è ancora staccato rispetto al treno dei primi tre partiti: Conte e i suoi perdono mezzo punto in una settimana e scendono al 16,4%.

Calano Azione e Italia Viva, bene Mdp Articolo 1

Sotto quota dieci punti il primo partito è ancora Forza Italia, da tempo cristallizzato intorno ai sette punti. Gli azzurri di Silvio Berlusconi sono infatti al 7%, perdendo lo 0,1% in una settimana. Azione di Carlo Calenda per de un quinto di punto e scende al 3,9%, seguito da Mdp Articolo 1, che guadagna lo 0,3% e sale al 2,9%. Sinistra Italiana cala al 2,2% dal 2,4% della scorsa settimana, perdendo tanto quanto Italia Viva, che invece scende dal 2,3% al 2,1%. Chiudono i Verdi all'1,8% e +Europa all'1,6%.