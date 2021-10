Elezioni Comunali 2021, i ballottaggi: alle 12 affluenza bassa a Caserta e Benevento

Seggi aperti dalle 7 di oggi domenica 17 ottobre fino alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle comunali 2021. Si vota in otto comuni della Campania: occhi puntati su Caserta e Benevento, sfide delicate anche ad Afragola, Melito, Vico Equense, Volla, Battipaglia ed Eboli. Affluenza in calo ovunque alle 12.