Elezioni Eboli, i risultati definitivi: Conte e Cuomo al ballottaggio Si sfideranno al turno di ballottaggio per il Comune di Eboli, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, Mario Conte e Antonio Cuomo. Al primo turno, infatti, Conte ha ottenuto il 26,93%, mentre Cuomo ha raggiunto il 20,59% dei voti validi. Per il secondo turno, le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 domenica 17, mentre lunedì 18 dalle 7 alle 15.

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre, i cittadini del Comune di Eboli, nel Salernitano, dovranno recarsi nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio. Il primo turno delle elezioni, conclusosi con lo scrutinio di tutte le 34 sezioni, infatti, non ha portato alla vittoria di alcun candidato. I cittadini di Eboli, chiamati di nuovo alle urne, dovranno quindi scegliere chi tra il candidato Mario Conte, supportato da tre liste, e Antonio Cuomo, anch'egli sostenuto da tre liste, tra cui quelle del Partito Democratico e di Italia Viva, sarà il nuovo primo cittadino.

Il primo, ha chiuso il primo turno, con un 26,93%, mentre il secondo ha ottenuto il 20,59% dei voti validi. A seguire, Cosimo Pio Di Benedetto, supportato da tre liste, che ha raggiunto il 15,9% e, poco lontano, Damiano Cappaccio, con due liste a supporto, tra cui quella del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 15,7%. Al quinto posto si è classificato Damiano Cardiello, supportato da quattro liste, tra cui quella di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che si è fermato al 13,94%. Netto distacco per gli altri candidati: Giancarlo Presutto, Alessandro La Monica e Alfonso Del Vecchio che non hanno raggiunto il 5%. A Eboli, si è registrata un'affluenza pari al 68,45%: dei 30.201 elettori, 20.672 si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza.

Elezioni Eboli, quando si vota per il ballottaggio

Il ballottaggio delle Comunali 2021 a Eboli si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Le fasce orarie resteranno invariate rispetto al primo turno: domenica 17 ottobre, infatti, le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18, gli elettori potranno recarsi ad esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 15. Al ballottaggio, la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.