Ballottaggio a Melito tra Mottola e Pellecchia Ballottaggio per il Comune di Melito. Si registra, infatti, un testa a testa risicato tra il candidato Luciano Mottola, sostenuto da 10 liste, tra cui FdI, che però non è riuscito a raggiungere il quorum e Dominique Pellecchia, supportata invece da sette liste, tra cui Pd e M5S, che ha raggiunto poco più del 35%.

A cura di Federica Grieco

I cittadini del Comune di Melito verranno nuovamente chiamati alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il turno di ballottaggio. Il primo turno ha infatti fatto registrare un testa a testa tra il candidato Luciano Mottola, sostenuto da 10 liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, che ha raggiunto circa il 40% dei voti e la candidata del centrosinistra Dominique Pellecchia, che conta sul supporto di sette liste, tra cui quelle del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che è arrivata poco al di sopra del 35%. Occupa il terzo posto, dopo i due candidati che si contendono la poltrona da primo cittadino, Nunzio Marrone, sostenuto da sei liste, tra cui quella di Forza Italia e quella della Lega, fermo al 24,73%.

I risultati delle elezioni a Melito

Lo scarto minimo tra i due aspiranti primi cittadini Mottola e Pellecchia ha fatto sì che si arrivasse al ballottaggio. "Non potevo avere onore più grande – scrive Mottola sulla sua pagina Facebook – di guidare una squadra di ragazze, ragazzi, donne e uomini che mi sono entrati dritto al cuore dimostrandosi per quello che sono: semplici ma essenziali. Comunque andrà a finire abbiamo già vinto". Il candidato in corsa conclude aggiungendo: "Oggi vi applaudo io, con la speranza sempre più forte che domani ci applauda Melito, una Melito con noi finalmente migliore".

L'ultimo messaggio sui social della sua sfidante, invece, risale a prima della chiusura dei seggi elettorali. A corredo di una foto postata sulla sua pagina Facebook, che la ritrae mentre deposita la propria scheda, Pellecchia ha scritto: "Ho appena votato. Si può votare fino alle 15. Votate liberamente. Non lasciare che altri decidano per voi".