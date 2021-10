Ballottaggio a Caserta tra Marino e Zinzi Si va al ballottaggio a Caserta tra il sindaco uscente Carlo Marino, sostenuto dal centrosinistra, e il candidato del centrodestra, Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania. Al primo turno Marino è risultato leggermente avanti, ma non è riuscito a raggiungere il quorum.

A cura di Valerio Papadia

Dovranno ritornare alle urne i cittadini di Caserta: al primo turno, il sindaco uscente Carlo Marino, candidato con il centrosinistra e sostenuto da sette liste, tra cui Partito Democratico e Italia Viva, non è riuscito ad essere rieletto. Il ballottaggio, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre, vedrà il sindaco uscente di Caserta scontrarsi con il candidato del centrodestra, Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania. Durante il primo turno di queste elezioni comunali del 2021, a Caserta l'affluenza è stata del 67,03% degli aventi diritto al voto, in calo rispetto al 2016 – anno dell'elezione di Marino – quando invece l'affluenza era stata del 70,93%. C'è grande incertezza per l'esito del ballottaggio: Marino, sindaco uscente, arriva con il 33% delle preferenze mentre Zinzi ha raccolto il 28% del totale. Sarà dunque una "battaglia" voto su voto al secondo turno, quando tradizionalmente la percentuale di votanti si abbassa considerevolmente.

"Come tutte le grandi sfide, la partita è ancora lunga e aperta. Del resto lo sapevamo da mesi che la riconferma al primo turno non era stata scontata, vista la ricchezza di candidati sia civici che alla mia sinistra" ha commentato Marino nella serata di lunedì 4 ottobre, quando lo spoglio delle schede non era ancora stato ultimato ma comunque il ballottaggio era quasi una certezza. "I sondaggi sbandierati della Lega – ha dichiarato ancora il sindaco uscente di Caserta – sono stati ampiamente smentiti. Lo sforzo fatto è servito come non mai a chiarire il nostro progetto, a raccontare quanto di buono abbiamo fatto. Ora si apre un secondo tempo, la città è di fronte ad una scelta, o noi o il candidato della Lega".