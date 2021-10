Elezioni Comunali Afragola, i risultati definitivi: Pannone e Giustino al ballottaggio I cittadini del Comune di Afragola sono chiamati nuovamente alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio. Il primo turno, infatti, si è concluso con un testa a testa tra Antonio Pannone e Gennaro Giustino, che hanno raggiunto rispettivamente il 43,36% e il 35,86%. Quella del secondo turno sarà quindi una sfida in casa centrodestra.

A cura di Federica Grieco

Il primo turno delle elezioni comunali ad Afragola, a Nord di Napoli, non ha prodotto nessun vincitore tra gli aspiranti sindaci in corsa. La partita, infatti, si è chiusa con un testa a testa tra il candidato Antonio Pannone, supportato da 9 lise, tra cui quella di Fratelli d'Italia, che ha raggiunto il 43,36% dei voti validi e Gennaro Giustino, candidato con il sostegno di sette liste, tra cui quella di Forza Italia, che ha ottenuto il 35,86%. È quindi una sfida in casa centrodestra quella che si svolgerà al turno di ballottaggio, quando i cittadini del Comune si Afragola saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere chi, tra questi due candidati, sarà il prossimo sindaco della città. Si è classificato terzo Antonio Iazzetta, che contava sul supporto di sei liste, tra cui quella del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che si è fermato al 20,78%.

Un primo turno, quello ad Afragola, che ha registrato un'affluenza pari al 65,77%. Dei 50.890 aventi diritto al voto nel Comune, infatti, 33.470 si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza. E per il Comune di Afragola che, nei giorni precedenti alle elezioni, era stato lanciato l'allarme per l'elevato rischio di brogli e corruzione elettorale. Un allarme fondato, visto che nel primo giorno utile per votare, il 3 ottobre, un cittadino afragolese è stato fermato in piazza Ciampa dai carabinieri del locale Comando Stazione. L'uomo aveva, infatti, un marsupio contenente una mazzetta di denaro di 900 euro e facsimile di propaganda elettorale con indicazioni per una candidata comunale. L'ipotesi formulata dai carabinieri è quella di scambio di soldi per voti.

Elezioni Afragola, quando si vota per il ballottaggio

Si voterà per il ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre per decretare chi tra Antonio Pennone e Gennaro Giustino sarà il nuovo sindaco di Afragola. Per il secondo turno di elezioni, resteranno invariate le fasce orarie: domenica 17 ottobre, gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18, le urne saranno aperte dalle 7 fino alle 15. Al ballottaggio, la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.