Eboli, lacrime e fiori ai funerali del bimbo di 13 mesi ucciso dai pitbull: "Ora giustizia" I funerali nella chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana. Stasera fiaccolata per ricordare la piccola vittima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Campolongo, la scena della tragedia / foto Fanpage.it

Lacrime e singhiozzi, ma anche tanti fiori ai funerali del bimbo di 13 mesi ucciso dai pitbull lunedì mattina ad Eboli. La piccola bara bianca è stata deposta questa mattina sull'altare della chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana, a Battipaglia, vicino a Campologo di Eboli, per le esequie che si sono svolte a mezzogiorno, con la Santa Messa celebrata da Padre Franco Roca. L'arrivo del feretro è stato accolto da un lungo e commosso applauso. Poi, alcuni dei presenti hanno intonato sommessamente la canzone "Danzami nei sogni" di Salvatore Sorriso ft Andrea Zeta.

L'omelia di Padre Franco: "Chiediamo aiuto allo Spirito Santo"

Padre Franco ha recitato l'omelia con la voce rotta dalla commozione: "Non ci sono parole per affrontare questa perdita – ha detto il sacerdote prima della cerimonia funebre – Chiederò aiuto allo Spirito Santo". La terribile tragedia ha scosso tutta la comunità ebolitana. Oggi, nella chiesa c'erano tantissime persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al bambino e stringersi attorno alla famiglia, nel momento di estremo dolore, pur non conoscendola personalmente. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi.

La zia: "Ora giustizia"

La famiglia si è stretta in un riservato silenzio, raccolta nel suo profondo dolore per l'immensa perdita subita. Solo la zia Virginia ha parlato prima delle esequie a nome dei familiari: "Non abbiamo parole per quanto accaduto. Il mio pensiero va a mio nipote che non c'è più. A prescindere di chi sia la colpa, lui non c'è più. Era come un figlio. La mia famiglia chiede solo giustizia. È un dolore che solo chi lo ha vissuto può capire".

La salma nel pomeriggio è stata trasportata presso il cimitero di Salerno, dove domani, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 10,00 si terrà l'inumazione nel Campo Angeli alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli.

Stasera fiaccolata di ricordo per la piccola vittima

La comunità ebolitana ha voluto tributare un ulteriore omaggio alla piccola vittima. Questa sera, alle ore 19,30 ci sarà una fiaccolata per ricordare il bimbo scomparso. I cittadini si riuniranno presso la Casina Rossa, vicino alla casa, da dove partirà il corteo silenzioso.

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, questa mattina, prima delle esequie, aveva portato il cordoglio dell'amministrazione alla famiglia nella Casa del commiato. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Sono vicino a questa famiglia per la tragedia che l'ha colpita. Continuo a ribadire che sia necessaria una regolamentazione per chi ha questi cani, ci vuole un patentino. Resto impressionato dalla violenza con la quale i pitbull lo hanno aggredito non lasciandogli scampo. Ho parlato nuovamente con il nonno, il quale mi ha raccontato che si trovava fuori al cancello chiuso e non è riuscito ad entrare. Lo zio che lo teneva in braccio, mentre usciva dalla casa, è stato attaccato dai due cani e uno di questi lo ha morso ad un ginocchio; nel piegarsi perché colpito, il cane ha azzannato il piccolo. È intervenuto anche l'altro figlio senza riuscirci".