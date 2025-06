video suggerito

Bimbo di 18 mesi si sente male in barca, soccorso da Guardia Costiera in Cilento finisce in ospedale Bimbo di 18 mesi si sente male in barca a mare, al largo della Baia degli Infreschi. Salvato da Guardia Costiera: ora è in ospedale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un bambino di 18 mesi si sente improvvisamente male in barca al largo della costa del Cilento. Interviene la Guardia Costiera che riesce a raggiungere rapidamente l'imbarcazione dove si trova la famiglia e a trasportare il piccolo sulla terraferma, nel porto di Marina di Camerota. E poi da qui una corsa al Pronto Soccorso dell'ospedale “Immacolata” di Sapri, dove il bimbo viene sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.

Malore per bimbo di 18 mesi al largo della Baia degli Infreschi

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il bimbo era in vacanza assieme alla sua famiglia, proveniente dalla provincia di Napoli, e si trovava su un’imbarcazione da diporto al largo della costa, quando sarebbe stato colto da improvviso malore. L’episodio è avvenuto questa mattina, domenica 22 giugno 2025, nelle acque antistanti l’area protetta della Baia degli Infreschi, una delle perle del Golfo di Policastro, raggiungibile solo via mare.

A lanciare l'allarme per primo sarebbe stato il comandante dell'imbarcazione turistica, che ha contattato subito i soccorsi, non appena si è accorto della situazione. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Palinuro ha inviato sul posto una motovedetta – operazioni coordinate dalla Guardia Costiera di Palinuro, guidata dal Tenente di Vascello Samantha Losito – che ha raggiunto la barca e trasferito rapidamente il piccolo al porto di Marina di Camerota. Ad attendere la motovedetta c'era un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il bambino e lo ha accompagnato all’ospedale. Secondo le prime informazioni, il bimbo di 18 mesi non sarebbe in pericolo di vita.