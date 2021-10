Elezioni Volla, i risultati definitivi: Aprea e Di Costanzo al ballottaggio Gli aspiranti primi cittadini del Comune di Volla, Ivan Aprea e Giuliano Di Costanzo, si sfideranno al turno di ballottaggio, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Nessuno dei due è riuscito infatti a chiudere la partita al primo turno: Aprea ha raggiunto il 47,68% dei voti validi, mentre Di Costanzo è arrivato al 40,41%

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è bastato il primo turno nel Comune di Volla per decretare il nuovo sindaco della città. Il testa a testa tra Ivan Aprea e Giuliano Di Costanzo non si è infatti concluso con un vincitore e i due si sfideranno al turno di ballottaggio. Al termine dello scrutinio delle 20 sezioni elettorali, l'aspirante primo cittadino Ivan Aprea, supportato da tre liste civiche, ha raggiunto il 47,68% dei voti validi: una percentuale non sufficiente per essere eletto sindaco del Comune di Volla. Come si legge anche sul sito del Ministero dell'Interno, per ottenere l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato eletto sindaco è necessario raggiunte il 49,20%, percentuale calcolata sul totale dei voti validi ai candidati sindaco. Il suo sfidante, il candidato Giuliano Di Costanzo, sostenuto da tre liste, tra cui quella del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto il 40,41% dei voti validi, riuscendo così ad accedere al turno di ballottaggio. Si classifica terzo, con un netto distacco rispetto ai primi due candidati, Christian De Luca, candidato con Potere al Popolo e supportato dall'omonima lista, che si è fermato al 11,90% dei voti validi. A Volla, si è registrata un'affluenza del 54,06%: dei 20.205 aventi diritto al voto nel Comune, infatti, 10.922 si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza.

Elezioni Volla, quando si vota per il ballottaggio

Il secondo turno delle Comunali, durante il quale si sfideranno Ivan Aprea e Giuliano Di Costanzo, si svolgerà in due giorni: domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. I cittadini del Comune di Volla potranno recarsi alle urne per il turno di ballottaggio nelle stesse fasce orarie del primo turno: domenica 17, infatti, gli elettori potranno esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18 ottobre, potranno farlo dalle 7 fino alle 15. Al ballottaggio la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.