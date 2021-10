Elezioni Vico Equense, i risultati definitivi: Aiello e Cinque al ballottaggio A Vico Equense, il primo turno di elezioni comunali si è concluso con un testa a testa tra Giuseppe Aiello, che ha ottenuto il 48,10% delle preferenze, e Maurizio Cinque, che ha raggiunto il 36,76%. I due candidati si sfideranno al turno di ballottaggio, che si terrà domenica 17, dalle 7 alle 23, e lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I cittadini di Vico Equense, Comune di oltre 20mila abitanti, dovranno recarsi nuovamente alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Dopo lo scrutinio di tutte le 19 sezioni, infatti, non è stato decretato alcun vincitore tra i quattro aspiranti primi cittadini del Comune. Si sfideranno al secondo turno di elezioni Giuseppe Aiello, che ha ottenuto il 48,10% delle preferenze, e Maurizio Cinque, che si è fermato al 36,76%. Il primo è supportato da cinque liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, mentre il secondo può contare sul sostegno di sei liste, tra cui quella del Movimento 5 Stelle. In netto distacco dai primi due candidati, ci sono Giuseppe Ferrato, che conta sull'appoggio di due liste, con il 9,33% delle preferenze e Giovanni Ponti, che ha il supporto di tre liste e che si è fermato al 5,81%. L'affluenza alle urne a Vico Equense è stata pari al 75,6%: una percentuale elevata. Dei 17.695 elettori, infatti, 13.281 recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza.

Elezioni Vico Equense, quando si vota per il ballottaggio

Urne riaperte quindi a Vico Equense per il secondo turno che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 per decretare chi sarà il nuovo sindaco tra Giuseppe Aiello e Maurizio Cinque. Per il ballottaggio, resteranno invariate le fasce orarie rispetto al primo turno: domenica 17, infatti, gli aventi diritto al voto potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, mentre il lunedì 18 ottobre le urne saranno aperte dalle 7 solo fino alle 15. Si ricorda che al ballottaggio la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.