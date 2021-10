Elezioni Battipaglia, i risultati definitivi: Francese e Visconti al ballottaggio Domenica 17 e lunedì 18 ottobre, i cittadini di Battipaglia (Salerno) torneranno alle urne per il turno di ballottaggio: a sfidarsi saranno Cecilia Francese, sindaco uscente, che al primo turno ha ottenuto il 45,69% dei voti scrutinati e Antonio Visconti che ha raggiunto il 33,08%. Si voterà, domenica 17, dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18 dalle 7 alle 15.

I cittadini del Comune di Battipaglia, provincia di Salerno, saranno nuovamente chiamati alle urne per il turno di ballottaggio. Al termine dello scrutinio delle 48 sezioni elettorali, infatti, il sindaco uscente Cecilia Francese non è riuscita ad ottenere una riconferma al primo turno. Sostenuta da cinque liste, Francese si è fermata al 45,69% dei voti scrutinati e finirà al ballottaggio con l'aspirante primo cittadino Antonio Visconti, sostenuto da sette liste tra le quali figura quella del Partito Democratico. Visconti è riuscito ad ottenere il 33,08% dei voti scrutinati. Il candidato sindaco Maurizio Mirra, presidente di Civica Mente, candidato con una lista omonima, si è fermato all'8,21%, seguito da Ugo Tozzi, candidato da Fratelli d'Italia, che contava sul supporto di tre liste e che si è fermato al 4,93%. Chiudono la classifica Carmine Bucciarelli con il 3,37% dei voti, Enrico Farina, candidato del Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 3% e Bruno Di Cunzolo, che contava sul supporto di tre liste, tra cui quella di Forza Italia, che ha ottenuto solo l'1,72% dei voti scrutinati. A Battipaglia, si è registrata un'affluenza del 70,82%: dei 41.515 aventi diritto al voto, 29.402 si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza.

Si tornerà quindi alle urne a Battipaglia domenica 17 e lunedì 18 ottobre per decretare chi sarà il nuovo sindaco del comune in provincia di Salerno tra Cecilia Francese e Antonio Visconti. Per il secondo turno, resteranno invariate le fasce orarie: domenica 17, infatti, gli elettori si potranno recare alle urne dalle 7 alle 23, mentre il lunedì 18 ottobre saranno aperte dalle 7 fino alle 15. Al ballottaggio la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.