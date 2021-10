Risultati ballottaggio Varese, Galimberti in vantaggio su Bianchi con metà sezioni scrutinate Con 42 sezioni scrutinate su 85, a Varese è in vantaggio il candidato sindaco del centrosinistra Davide Galimberti. Al momento Galimberti ha ottenuto il 53 per cento delle preferenze contro il 47 del rivale del centrodestra Matteo Bianchi, scelto dalla coalizione dopo la rinuncia di Roberto Maroni.

Con 42 sezioni scrutinate su 85 totali, il candidato sindaco del centrosinistra Davide Galimberti è in vantaggio sul rivale del centrodestra Matteo Bianchi al ballottaggio per le elezioni comunali di Varese. Stando ai dati riportati dal sito del comune, Galimberti, sostenuto da Partito Democratico, Lista Galimberti, Lavoriamo per Varese, Progetto Concittadin*, Europa Verde, Movimento 5 stelle, Partito Socialista e Volt, ha raccolto sinora il 53,09 per cento delle preferenze. Bianchi, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Per una grande Varese e Varese Ideale, è momentaneamente fermo al 46,91 per cento.

I risultati del primo turno delle elezioni a Varese

Al primo turno, svoltosi tra il 3 e il 4 ottobre scorsi, Davide Galimberti aveva ricevuto il 48 per cento delle preferenze. Bianchi era stato staccato di quattro punti, fermandosi al 44 per cento. Dietro di loro c'erano Daniele Zanzi con il 2,6 per cento, Carlo Alberto Coletto con il 2,08, Caterina Cazzato con l'1,1 per cento, Francesco Tomasella con lo 0,83 per cento e Giuseppe Pittaresi con lo 0,48 per cento.

A Milano Sala riconfermato al primo turno con il 57% delle preferenze

Varese è l'unico capoluogo di provincia in Lombardia ai ballottaggi. Alla prima tornata delle elezioni comunali a Milano il sindaco uscente, poi riconfermato, Beppe Sala, ha vinto con il 57 per cento delle preferenze contro il 32 di Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra. Sala ha vinto anche in tutti e nove i municipi cittadini. Nei giorni scorsi il rieletto sindaco milanese ha annunciato la sua nuova giunta.