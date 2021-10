A Varese sarà ballottaggio tra Galimberti e Bianchi: il nuovo sindaco si deciderà il 17 e 18 ottobre Si giocheranno tutto il 17 e il 18 ottobre prossimi i due principali candidati sindaco di Varese, Davide Galimberti, primo cittadino uscente, e Matteo Bianchi, deputato della Lega. I due rappresentati politici hanno ottenuto, al primo turno, rispettivamente il 48 per cento delle preferenze e il 44,8 per cento. Appuntamento al ballottaggio.

Ci sarà ballottaggio a Varese per decidere chi amministrerà per i prossimi cinque anni la città. Tra due settimane si giocheranno l'elezione il sindaco uscente Davide Galimberti, sostenuto sia dal centrosinistra che dal Movimento 5 stelle, e Matteo Bianchi, deputato della Lega, partito storicamente forte nel capoluogo di provincia lombardo. Galimberti, al primo turno, ha ottenuto il 48 per cento dei voti, Bianchi il 44,8. Alle loro spalle, Daniele Zanzi con il 2,6 per cento, Carlo Alberto Coletto con il 2,08, Caterina Cazzato con l'1,1, Francesco Tomasella con lo 0,83 e Giuseppe Pittaresi con lo 0,48.

Ballottaggio elezioni Varese, quando si vota

In tutti i Comuni italiani chiamati a rinnovare il rispettivo governo, il sindaco viene eletto con il sistema maggioritario. Al ballottaggio, si ricorre solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, come nel caso di Varese. I cittadini sono quindi nuovamente convocati alle urne per scegliere il proprio candidato sindaco ed eleggerlo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Come per il primo turno, nella giornata di domenica si voterà dalle 7 alle 23, mentre nella giornata di lunedì i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

Elezioni comunali Varese, l'affluenza alle urne il 3 e 4 ottobre

Al primo turni l'affluenza al voto a Varese è stata del 50,93 per cento, inferiore a quella di cinque anni fa, quando si registrò il dato del 55,89 per cento. Al primo giorno di questa tornata elettorale, al primo turno, alle 23 di sabato 3 ottobre il dato era del 40,15 per cento contro il 55,89 di cinque anni fa, quando però si votò in un'unica giornata.