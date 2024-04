video suggerito

Spaccio di droga nel parcheggio di un supermercato: arrestata una ragazza di 26 anni con 50 dosi di cocaina Una ragazza di 26 anni è finita in carcere con l'accusa di spaccio di droga: è stata fermata dai carabinieri della stazione di Sesto Calende (Varese) mentre vendeva cocaina a un uomo nel parcheggio di un supermercato.

A cura di Giorgia Venturini

Scambio di droga nel parcheggio di un supermercato a Sesto Calende, in provincia di Varese. Un uomo e una donna sono stati fermati dai carabinieri che si sono insospettiti per quello che stava accadendo nel parcheggio di una zona commerciale. I militari erano impegnati in un loro controllo anti furto e borseggio e hanno visto uno scambio tra due persone.

Come spiegano i carabinieri in una nota, l'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi della dose appena acquistata dalla donna ma è stato fermato in tempo. Ora l'acquirente è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Varese. Intanto anche la donna, ovvero una ragazza di 26 anni originaria del Marocco ma residente a Milano, è finita nel mirino dei carabinieri: subito è stata perquisita la sua auto al cui interno sono state trovate ben 50 dosi di cocaina di 30 grammi circa ciascuna. E alcuni grammi anche di eroina e 1.350 euro in contanti. La 26enne si trova ora in carcere a Como in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

I carabinieri andranno avanti con le indagini: il sospetto è che questo scambio di droga rientri in un giro più ampio di spaccio di droga.