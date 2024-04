video suggerito

Chi era Debora Nisoli, la ragazza di 26 anni morta in un incidente stradale Si chiamava Debora Nisoli, la ragazza di 26 anni che è morta in un incidente stradale a Soncino (Cremona): era alla guida della sua automobile quando si è scontrata con un camion.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di ieri, mercoledì 10 aprile, si è verificato un terribile incidente a Soncino, comune che si trova in provincia di Cremona: un'automobile si è scontrata con un camion. Nell'impatto è morta la conducente del veicolo. Si tratta di una ragazza di 26 anni che si chiamava Debora Nisoli ed era originaria di Brignano Gera d'Adda.

L'impatto si è verificato pochi minuti dopo le 8. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti della polizia stradale di Crema, la giovane era appena uscita da casa per recarsi a lavoro. Si trovava sulla strada provinciale 235 che porta a Orzinuovi. Il camion con il rimorchio invece arrivava dalla direzione opposta. I due si sono scontrati frontalmente. Una delle cause potrebbe essere la pioggia.

Uno dei due conducenti, infatti, avrebbe invaso la corsia opposta. Lo scontro è stato molto violento. L'automobile della 26enne, una Toyota Yaris, è andata in testacoda finendo poi contro il guardrail. Il camion ha proseguito la sua corsa per una decine di metri per poi uscire di strada. Il carico nel rimorchio, una macchina fresatrice, è uscita dai blocchi e si è rovesciata sull'asfalto. I soccorsi sono stati allertati dai due camionisti, un 57enne e un 52enne. Entrambi hanno riportato ferite lievi.

Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per la giovane non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Per comprendere le cause dell'incidente, il magistrato di turno potrebbe disporre l'autopsia. Agli agenti, il camionista che guidava – il 57enne – ha spiegato di essersi trovato di fronte l'automobile e di non aver potuto fare nulla per evitarla. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.