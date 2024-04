video suggerito

Chi era Ornella Denova, la donna morta in un incidente stradale mentre usciva dal parcheggio della chiesa Nella giornata di ieri, domenica 7 aprile, si è verificato un incidente stradale a Seregno (Monza e Brianza). Due automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna che poi è morta. La vittima si chiamava Ornella Denova e aveva 73 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, domenica 7 aprile, si è verificato un incidente stradale a Seregno (Monza e Brianza). Due automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna che poi è morta. La vittima si chiamava Ornella Denova e aveva 73 anni.

L'episodio si è verificato alle 11.30 in via Piave all'incrocio con via Minoretti. Una Fiat 500 percorreva via Minoretti in direzione ovest mentre la Minicooper, sulla quale viaggiava la vittima, stava transitando in via Piave in direzione nord.

Dopo lo schianto, entrambe le automobili sono finite contro un muro. Denova è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con alcune ambulanze e un'automedica. È stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è morta poco dopo. La figlia, attraverso un messaggio sui social, ha voluto ringraziare chi è stato vicino alla madre.

Oltre alla 73enne, due persone sono rimaste ferite: sono una 51enne e una 54enne. Anche loro sono state portate al San Gerardo in codice giallo e verde. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza hanno aiutato le forze dell'ordine nelle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.