video suggerito

Esce dal parcheggio della chiesa e si schianta contro un’altra auto: gravissima una passeggera Due auto si sono schiantate all’incrocio nei pressi della chiesa Santa Valeria di Seregno (Monza) nella mattinata del 7 aprile. La passeggera di una delle due vetture coinvolte è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo in condizioni gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una 73enne è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 7 aprile, a Seregno (in provincia di Monza e della Brianza). La donna si trovava seduta sul sedile del passeggero della Mini One che si è schiantata contro una Fiat 500 all'incrocio tra viale Piave e via Cardinal Minoretti, nei pressi della chiesa Santa Valeria. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Le due donne che si trovavano al volante delle auto coinvolte sono state trasportate in ospedale in condizioni meno preoccupanti.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11:30. Stando a quanto ricostruito finora, una donna di 52 anni, residente a Seregno, si trovava alla guida di una Mini One ed era appena uscita dal parcheggio vicino alla chiesa della zona. Accanto a lei era seduta una 73enne anche lei residente in città. L'auto stava percorrendo viale Piave in direzione Wagner quando, arrivata all'incrocio con via Minoretti, si è scontrata contro una Fiat 500. Al volante della seconda auto c'era una 59enne residente a Meda.

Lo scontro parzialmente frontale è stato violento: le due donne che si trovavano alla guida delle vetture hanno riportato alcune contusioni, attutite dai rispettivi sistemi di airbag. Ad avere la peggio è stata la passeggera 73enne della Mini.

Le condizioni delle tre donne coinvolte nell'incidente

Il personale del 118 è arrivato sul posto con automedica e ambulanza di Avis Meda per prestare i primi soccorsi. Nel frattempo, vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso le strade al traffico per consentire l'intervento dei sanitari e la ricostruzione dell'incidente.

La 73enne era in arresto cardiaco ed è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. La 52enne che era con lei è stata soccorsa in codice giallo, mentre la 59enne alla guida della Fiat 500 in codice verde.