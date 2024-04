video suggerito

Incidente a Soncino, auto si scontra contro un camion: muore sul colpo una ragazza di 26 anni Grave incidente stamattina a Soncino (Cremona) lungo la strada provinciale ex strada statale 235 di Orzinuovi. Una ragazza di 26 anni alla guida di un'automobile, per cause ancora da chiarire, ha perso la vita dopo essersi scontrata con un mezzo pesante.

Foto di repertorio

Grave incidente stamattina intorno alle 8 a Soncino (Cremona) lungo la strada provinciale ex strada statale 235 di Orzinuovi, in direzione Crema. Una ragazza di 26 anni alla guida di un'automobile, per cause ancora da chiarire, ha perso la vita dopo essersi scontrata con un mezzo pesante appena attraversato il ponte sull'Oglio.

Il 57enne alla guida del camion ha riportato un trauma ad una gamba ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cremona, mentre il 52enne che era con lui è rimasto ferito ad una gamba ed è stato trasportato anche lui all'ospedale di Cremona, in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri di Crema.

Per la giovane, invece, non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 Areu non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, estraendola senza vita dalle lamiere: non è sopravvissuta ai gravissimi traumi riportati dopo l'impatto. La ragazza, residente a Bergamo, viaggiava su un'utilitaria modello Toyota.