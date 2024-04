video suggerito

“Mi hanno sparato per rapinarmi”: la polizia indaga sul racconto 26enne soccorso in strada a Milano Un passante ha soccorso un ragazzo steso a terra e con una gamba sanguinante in zona Bisceglie a Milano. Il 26enne ha raccontato di essere stato gambizzato, rapinato e lasciato lì da alcuni sconosciuti. La polizia sta verificando la sua versione dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 26enne è stato soccorso da un passante lo scorso martedì pomeriggio in zona Bisceglie a Milano. Il ragazzo era steso a terra e sotto choc. All'arrivo della polizia, avrebbe detto: "Mi hanno sparato per rapinarmi e mi hanno lasciato così". Il racconto, però, pare non abbia convinto gli agenti che ora stanno conducendo alcuni accertamenti. Il 26enne, infatti, era stato arrestato lo scorso ottobre nella provincia di Varese per reati in materia di stupefacenti.

Il racconto del 26enne

Quando il passante lo ha notato, intorno alle 14 di martedì 9 aprile, aveva una gamba sanguinante. Agli agenti dell’ufficio Volanti della questura di Milano il 26enne, di nazionalità marocchina e sprovvisto di documenti, avrebbe raccontato di essere stato rapinato a Vigevano. Gli aggressori lo avrebbero prima gambizzato con un colpo di pistola e poi gli avrebbero portato via il cellulare.

Dopodiché, lo avrebbero caricato a bordo di una Volkswagen nera e abbandonato lungo via Sella Nuova, all’altezza con via Paolo Bentivoglio, a Bisceglie. Il 26enne è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 che lo hanno poi trasferito con l'ambulanza in ospedale. Lì è stato operato alla tibia e i medici gli hanno dato una prognosi di 60 giorni.

Leggi anche Spacciava droga in stazione a Milano: pusher di 18 anni fermato dalla polizia

I sospetti della polizia

Intanto, i poliziotti stanno indagando per accertarsi della veridicità del racconto fornito dal ferito. Il sospetto degli agenti è che il 26enne possa essere stato vittima di un regolamento di conti che rientrerebbe nelle dinamiche tipiche del mondo dello spaccio di droga.

Il ragazzo, infatti, è stato identificato nonostante fosse privo di documenti ed è risultato essere stato arrestato lo scorso ottobre proprio per reati in materia di stupefacenti.