video suggerito

Trova un portafogli in strada, lo porta alla polizia ma tiene i soldi: beccato dagli agenti A Pogliano Milanese (Milano) un uomo ha raccolto un portafogli a terra e lo ha portato al Comando della polizia locale: gli agenti hanno poi scoperto che aveva rubato gli 800 euro contenuti all’interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di venerdì 19 luglio a Pogliano Milanese, comune dell'hinterland di Milano, un uomo ha trovato un portafogli caduto per strada. Ha deciso di portarlo al comando unico della polizia locale Nerviano/Pogliano Milanese, ma prima di restituirlo si sarebbe impossessato del denaro che era custodito. Sono stati gli stessi agenti a scoprirlo.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe presentato al comando affermando di aver trovato un portafogli vicino al supermercato Tigros. All'interno sono stati trovati i documenti, ma non è stata trovata alcuna banconota. Grazie ai documenti, è stato possibile risalire all'identità del proprietario. Quest'ultimo ha ammesso di averlo perso e – come riportato dal quotidiano La Prealpina – ha riferito che all'interno c'erano ben ottocento euro, che gli sarebbero serviti per le vacanze per le quali stava per partire.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini. Hanno quindi acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del Tigros: da questi però non è stato possibile notare nulla. Non è stato visto né il momento in cui è stato perso il portafoglio né l'eventuale furto. Non c'era però nemmeno traccia della persona che lo aveva portato al comando.

Leggi anche Chiama la polizia e minaccia di suicidarsi nel lago perché è solo: gli agenti corrono da lui e lo salvano

Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che l'uomo lo aveva effettivamente trovato a terra, ma una volta raccolto si era tenuto per sé il bottino. Messo alle strette, ha confessato davanti agli agenti. I soldi sono stati restituiti al proprietario, che ha deciso di non sporgere denuncia.