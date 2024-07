Apre il finestrino del furgone e spara con una scacciacani in strada a Milano: denunciato 47enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno denunciato, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, un uomo per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e accensioni ed esplosioni pericolose. I militari, intervenuti su segnalazione, hanno trovato un 47enne (con precedenti) armato di una pistola scacciacani con un colpo in canna e quattro bossoli dello stesso calibro a terra. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe fatto fuoco affacciandosi dal finestrino di un furgone per motivi che non sono stati ancora chiariti.

A chiamare le forze dell'ordine è stato un residente di via Rombon, in zona Lambrate a Milano. La telefonata segnalava la presenza di un uomo che avrebbe sparato almeno un colpo di pistola qualche minuto prima della mezzanotte. I carabinieri del Comando provinciale sono, così, intervenuti dirigendosi verso un furgone parcheggiato lungo la strada.

Al suo interno c'era un uomo, identificato come un ecuadoriano di 47 anni con precedenti di polizia. Addosso aveva una pistola, poi risultata essere una scacciacani, che aveva un colpo in canna e un caricatore completo di 8 cartucce. A terra, i militari hanno rinvenuto quattro bossoli dello stesso calibro dell'arma del 47enne.

Il sospettato era in evidente stato di ebbrezza. Stando a quanto ricostruito, per un motivo che è ancora ignoto si sarebbe affacciato dal finestrino lato passeggero di un furgone e avrebbe esploso almeno un colpo con la scacciacani. I militari hanno, quindi, provveduto a denunciarlo per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose.