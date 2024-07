video suggerito

Accende un fuoco nell’autorimessa e aggredisce la polizia: 40enne denunciato, ferito un agente Un 40enne titolare di un’autorimessa di Brugherio (Monza) è stato denunciato per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e resistenza. La polizia locale lo ha anche multato per l’accensione di un fuoco nella sua attività. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una pattuglia della polizia locale di Brugherio (in provincia di Monza e della Brianza) è intervenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno, in un'autorimessa nella zona ovest della città. Gli agenti avevano visto uscire dal capannone una colonna di fumo nero e volevano controllare che fosse tutto in regola. Al suo interno hanno trovato il proprietario dell'attività che aveva acceso un fuoco senza i dovuti permessi. Alla richiesta di mostrare un documento, avrebbe iniziato a insultare gli agenti arrivando a ingaggiare con loro una colluttazione nella quale un poliziotto è rimasto ferito. L'uomo, un 40enne, è stato denunciato per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e resistenza.

L'intervento è avvenuto intorno alle 16 del 30 giugno. Una pattuglia della polizia locale di Brugherio stava effettuando un giro di controllo in città quando, nella zona ovest, hanno visto una colonna di fumo nero uscire da un'autorimessa. Arrivati sul posto, gli agenti hanno chiesto spiegazioni al titolare dell'attività, un 40enne di origine rumena e residente nel Varesotto.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti, l'uomo avrebbe iniziato a insultarli. Poco dopo, gli avrebbe consegnato la carta d'identità a cui, però, mancava la fotografia. Così gli agenti hanno domandato un altro documento di riconoscimento e, a quel punto, sarebbe scattata la colluttazione. Un agente sarebbe caduto a terra, ma alla fine sono riusciti a bloccare il 40enne.

L'uomo è stato, dunque, denunciato per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e resistenza. Per lui è anche scattata una multa da 100 euro per l'accensione del fuoco, contravvenendo al regolamento di polizia urbana. L'agente ferito, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.