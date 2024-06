video suggerito

Trova una multa per divieto di sosta sulla sua auto e picchia il vigile: scatta la denuncia Un uomo di 60 anni ha picchiato un agente di polizia locale dopo aver trovato una multa per divieto di sosta sulla sua auto: al comando si sente male e finisce in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato arrestato per violenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale: ha picchiato un agente di polizia dopo aver trovato una multa per divieto di sosta sulla sua auto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 15 giugno a Brugherio, alle porte di Monza.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l'uomo dopo aver trovato la multa si è diretto al comando della polizia locale e appena ha visto un agente lo ha aggredito. Il poliziotto ha riportato alcune lesioni ed è stato portato all'ospedale di Cernusco sul Naviglio dove è stato dimesso con una prognosi di nove giorni.

L'uomo, un 60enne, invece è stato denunciato per lesioni. Però durante la compilazione dei documenti per le pratiche e le procedure di polizia giudiziaria avrebbe accusato un malore improvviso. Come spiega Milano Today, sul posto è arrivata un'ambulanza e ha trasportato il 60enne all'ospedale San Gerardo di Monza.