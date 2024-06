video suggerito

Passa davanti ai vigili e grida: "cogli***": inseguito e fermato Un uomo è stato denunciato perché accusato di aver insultato alcuni agenti della polizia locale mentre si trovava in sella al suo scooter. L'episodio si è verificato in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Ilaria Quattrone

La scorsa settimana un uomo è stato denunciato perché accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e interruzione di pubblico servizio. Avrebbe infatti insultato gli agenti della polizia locale di Bresso.

Stando a quanto emerso in queste ore, il 48enne, residente a Muggiò comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, sarebbe passato in via Clerici in sella al suo scooter. Avrebbe poi notato una pattuglia di agenti, che stavano effettuando un posto di controllo, e avrebbe urlato "cogli****". Subito dopo sarebbe scappato. I poliziotti però lo hanno inseguito e bloccato. Lo hanno successivamente denunciato.

Qualche ora dopo si sarebbe presentato proprio negli uffici del comando che si trova in via Lurani. Avrebbe sventolato il foglio con l'elezione di domicilio e cioè il verbale con cui una persona viene informato di essere indagato, e avrebbe iniziato a insultare tutti i presenti. Avrebbe soprattutto iniziato a fare in escandescenze: avrebbe infatti colpito il vetro che separa il pubblico dagli operatori con alcune testate.

Per questo motivo oltre alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, è stato denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio. Non è chiaro se abbia riportato o meno ferite o se sia stato trasportato o meno in pronto soccorso.