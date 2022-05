Mahmood a petto nudo e Blanco con la maglia trasparente: icone di stile e unicità all’Eurovision Blanco e Mahmood alla Cerimonia d’apertura dell’Eurovision Song Contest 2022 non hanno deluso le aspettative in fatto di look: anticonvenzionali come sempre.

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Willy Chavarria e Blanco in Valentino

Ci siamo: l'Eurovision sta per entrare nel vivo. La gara canora si svolgerà da martedì 10 a sabato 14 maggio. A rappresentare l'Italia ci penseranno Mahmood e Blanco, reduci dalla vittoria al Festival di Sanremo, che ha permesso loro di aggiudicarsi di diritto la presenza alla kermesse. L'Italia gioca in casa, grazie al trionfo dei Maneskin dello scorso anno: l'evento si svolgerà a Torino. Proprio alla Reggia Venaria Reale si è svolta la Cerimonia d'apertura di questa 66esima edizione, che ha visto sfilare sul Turquoise Carpet tutte 40 le delegazioni.

Si apre ufficialmente l'Eurovision Song Contest

Sul Turquoise Carpet hanno sfilato tutti gli artisti che prenderanno parte alla gara canora. C'erano anche Mahmood e Blanco, che rappresentano l'Italia con Brividi, la canzone con cui hanno vinto Sanremo. Mahmood non è nuovo al contest: ha già partecipato nel 2019 con Soldi. Per il giovane Blanco è invece la prima volta: a soli 19 anni è una vera e propria rivelazione del mondo discografico, amatissimo per la sua grinta e il suo stile anticonvenzionale.

Lo stile di Blanco e Mahmood

La coppia col suo stile parla di rivoluzione e libertà. Entrambi puntano al superamento degli stereotipi e sono soliti esibire un abbigliamento genderless che va oltre la divisione tra maschile e femminile. Sono icone dell'espressione autentica della propria individualità, contro le gabbie imposte dalla società, le etichette e le aspettative altrui. Alla finale di Sanremo Mahmood si è esibito con la gonna, capo che ha riproposto anche al recente concerto di Londra, dove si è esibito a volto coperto. Blanco invece all'Ariston ha puntato sulle trasparenze e sul bianco. Entrambi hanno un rapporto molto libero col proprio corpo: non temono la nudità, intesa soprattutto concettualmente. Non hanno paura di spogliarsi (fisicamente e metaforicamente parlando). Non a caso, l'indumento con cui il 19enne si sente maggiormente a proprio agio sono i boxer.

Blanco e Mahmood sfilano sul Turquoise Carpet

Sul Turquoise Carpet per la Cerimonia d'apertura della 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, la coppia ha attirato l'attenzione con due outfit originali. Mahmood ha sfilato a petto nudo, indossando un blazer nero abbinato a un ampissimo paio di pantaloni a pieghe lilla, con boxer in vista. Nessuna Maison dal nome altisonante, per lui. Mahmood si è affidato a Willy Chavarria, uno stilista californiano caratterizzato da uno stile sexy e potente, dove dominano le silhouette oversize e in cui fanno capolino le infl,uenze latine.

in foto: Willy Chavarria, SS22

Il look fa parte della collezione Spring-Summer 2022. Al collo, uno scintillante pendente. Blanco ha scelto un total black firmato Valentino: canotta trasparente (con tatuaggio sul petto e sul collo in evidenza), blazer di pelle e pantaloni over. C'è da aspettarsi molte sorprese dalla coppia in fatto di look: riusciranno anche a strappare la vittoria?