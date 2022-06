Calciomercato, le news di oggi: Dybala all’Inter, nuovo incontro. La Juve aspetta Di Maria e Pogba, idea Asensio per il Milan

De Paul dell’Atletico Madrid, il suo nome è finito nelle possibili trattative di mercato del Napoli per un ipotetico scambio con Fabian Ruiz.

La situazione dei rinnovi e le mosse di mercato per rinforzare la rosa. È in queste due direzioni che si muove il calciomercato del Napoli. Le ultime notizie in tempo reale sulle trattative scandiscono anzitutto le posizioni dei calciatori in scadenza. Ruolo per ruolo, ecco i casi più spinosi. Il club sembra aver scelto Meret quale portiere per il futuro e completerà la rosa degli estremi difensori con un elemento di esperienza (Sirigu è il nome più caldo) che non faccia ombra all'ex Spal.

In difesa si attendono novità su Koulibaly ancora in bilico tra offerte che arrivano dall'estero dai top club (il Barcellona s'è mosso con maggiore insistente ma per adesso ha il mercato bloccato) e la possibilità (su chiesta del tecnico, Spalletti) che prolunghi la permanenza in azzurro divenendo una bandiera del club mentre una terza via fa sì che resti ma fino alla scadenza naturale per essere libero a parametro zero tra un anno. Al suo posto, in caso di addio, c'è la pista Bremer (ma la concorrenza è alta) oltre Kim Min-jae del Feberbahçe.

A centrocampo e in attacco qualcosa cambierà ancora ma dipenderà molto dalle uscite. A cominciare da Fabian Ruiz che ha detto no all'ipotesi di rinnovo e potrebbe addirittura finire ai margini nella prossima stagione come accadde con Milik. Nelle ultime ore è decollata anche la possibilità di uno scambio con De Paul dell'Atletico Madrid. Quanto al reparto offensivo, è appesa a un filo la situazione Mertens che sia la Roma sia la Lazio hanno messo in stan-by perché reputano onerose le richieste del belga.

Può restare in azzurro? Qualche margine ancora c'è ma il nodo dei soldi da corrispondere alla firma (al calciatore e agli agenti) finora è stato motivo d'intoppo. Deulofeu (con l'Udinese si limano i dettagli) e Ostigard (difensore ex Genoa) i prossimi colpi da chiudere. Kvaratskhelia e Olivera sono gli affari già formalizzati. Anguissa è stato già riscattato così come è arrivata per tempo anche la conferma di Juan Jesus. De Laurentiis non ha ancora messo da parte la possibilità di arrivare a un suo pallino: Bernardeschi, libero a parametro zero dalla Juve.