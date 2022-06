Bale alla Roma, si è mosso personalmente Mourinho: il contatto che fa sognare i giallorossi José Mourinho avrebbe chiamato personalmente Gareth Bale per convincerlo a sposare il progetto della Roma.

A cura di Vito Lamorte

La Roma sogna in grande. Dopo la vittoria della Conference League, i giallorossi puntano a migliorare la rosa in vista della prossima stagione e si stanno muovendo in maniera piuttosto oculata e silenziosa. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell'approdo nella Capitale di Nemanja Matic, centrocampista che sarà molto utile alla causa, ma nessuno aveva previsto questo tipo di affondo da parte della società capitolina.

La società dei Friedkin proverà a costruire una rosa per tentare di entrare tra le prime quattro e si è affidata completamente a José Mourinho per cercare di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il tecnico portoghese ha tutta la piazza dalla sua parte e il trionfo continentale gli ha dato ancora più credibilità.

Nelle ultime ore, dalla Spagna, è stata riportata una notizia di mercato a dir poco clamorosa: lo Special One avrebbe personalmente chiamato Gareth Bale per chiedergli di vestire la maglia della Roma dal prossimo anno. A svelare questa clamorosa indiscrezione è stato il quotidiano El Nacional, che ha svelato l'intenzione del tecnico di Setubal di avere nuovamente alle sue dipendenze il gallese dopo l'esperienza al Tottenham di pochi mesi.

Il profilo è di quelli che possono stuzzicare la curiosità e anche qualche ambizione: Bale ha terminato il suo contratto con il Real Madrid ed è alla ricerca di un nuovo club come ‘free agent'. A 33 anni il ragazzo di Cardiff potrebbe ancora essere protagonista di qualche stagione ad alto livello e di questo Mou ne è consapevole.

In base a quanto riportato, Mourinho avrebbe chiamato personalmente Bale per convincerlo a provare una nuova avventura in Italia dopo quelle in Premier League e in Liga ma non ci sono riscontri effettivi sul contatto e sull'eventuale risposta del gallese.

Si è parlato di diverse squadre spagnole interessate a Gareth Bale, con il presidente del Getafe che ha parlato di un contatto telefonico con il procuratore del gallese: tutto smentito nel giro di mezza giornata. Il gallese è in vacanza dopo aver riportato la sua nazionale ai Mondiali: anche la partecipazione al torneo in Qatar potrebbe fargli scegliere un campionato competitivo senza cedere alle solite sirene che provengono dagli USA e dagli Emirati Arabi.

Lo Special One vuole una Roma competitiva e in grado di competere con tutti il prossimo anno e per questo vorrebbe portare gente del calibro di Gareth Bale a Trigoria: qualità ed esperienza per alzare l'asticella e far sognare i tifosi giallorossi.