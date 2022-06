Kvaratskhelia fa innamorare Napoli: un altro gol meraviglioso, è capocannoniere di Nations League Khvicha Kvaratskhelia è il capocannoniere della Nations League dopo tre partite. Tutta Europa ha messo gli occhi sul gioiello della Georgia ma è troppo tardi: il Napoli ha bruciato tutti. Contro la Macedonia è arrivato un altro gol bellissimo.

A cura di Paolo Fiorenza

Il sospetto che il Napoli abbia anticipato tutti e messo le mani su uno dei gioielli più brillanti del calcio europeo un attimo prima che il suo prezzo esplodesse sta diventando una certezza col susseguirsi delle partite di Nations League di queste due settimane. Khvicha Kvaratskhelia è il capocannoniere della competizione dopo tre gare disputate, avendo messo a segno 3 gol e 2 assist con la maglia della Georgia: una rete (bellissima) e un assist nel 4-0 a Gibilterra, ancora gol e assist nel secondo match vinto per 5-2 in casa della Bulgaria ed infine ancora una rete ieri sera nel 3-0 rifilato in trasferta alla Macedonia, che non più tardi di tre mesi fa ha umiliato l'Italia nei playoff mondiali.

La classifica marcatori della Nations League

La Georgia guida dunque a punteggio pieno con 9 punti il Gruppo 4 della Lega C e Kvaratskhelia – a dispetto dei suoi soli 21 anni – assomiglia sempre più al leader della sua Nazionale, facendo letteralmente impazzire i tifosi. Negli 83 minuti giocati contro la Macedonia a Skopje, il ragazzo di Tbilisi ha messo in mostra tutto il repertorio che ha fatto innamorare gli scout del Napoli: in primis scatti e dribbling, ma poi anche tanta concretezza, come dimostrano passaggi riusciti, duelli vinti, falli subiti e palloni recuperati. E poi il gol, ancora una volta stupendo per concepimento ed esecuzione. L'attaccante georgiano ha preso palla poco dopo la trequarti, si è girato rapidissimo, ha mandato al bar il suo avversario con un paio di finte e poi ha scagliato un destro incrociato da 30 metri che non ha lasciato scampo al portiere macedone.

Kvaratskhelia, che il presidente azzurro De Laurentiis ha già ribattezzato Zizì per comodità di pronuncia, è solito giocare da esterno alto a sinistra per rientrare sul destro (ma batte bene con entrambi i piedi), tuttavia può essere impiegato ovunque sulla trequarti, come ha dimostrato anche ieri sera svariando parecchio. Il Napoli a sinistra sta trattando Deulofeu con l'Udinese per rimpiazzare Insigne, non volendo dare troppe responsabilità al giovane georgiano, ma davvero sembra che il club azzurro il sostituto del capitano già lo abbia preso dalla Dinamo Batumi, con una pesca non solo prodigiosa ma anche di un tempismo clamoroso, visto che adesso tanti altri club hanno messo gli occhi su Kvaratskhelia. Troppo tardi, il tweet di #ADL ha certificato che dal prossimo 1 luglio Kvaratskhelia sarà il beniamino del Maradona.