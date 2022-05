Il Napoli riscatta Anguissa, le cifre e l’annuncio di De Laurentiis: “Che piacere averti con noi” Il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Frank Zambo Anguissa dal Fulham: prima l’annuncio di De Laurentiis e poi il comunicato del club.

A cura di Vito Lamorte

"Caro Frank, che piacere averti ancora con noi". Questo il tweet con cui Aurelio De Laurentiis ha ufficializza il riscatto di Frank Anguissa da parte del Napoli. Il presidente del club azzurro ha preceduto di qualche minuto il comunicato ufficiale, con cui la società ha reso noto ai tifosi e alla stampa la chiusura dell'operazione con il Fulham. Questa la nota ufficiale del club partenopeo: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo".

Il calciatore camerunense era arrivato come un oggetto misterioso lo scorso agosto, nelle ultime ore di mercato, ma è diventato un perno del centrocampo di Luciano Spalletti e per questo motivo la squadra partenopea ha esaudito la richiesta del suo allenatore in vista della prossima stagione.

Anguissa è diventato un beniamino dei tifosi e il perno della mediana napoletana: quando è partito per la Coppa d'Africa la sua assenza è stata avvertita al pari di quella di Koulibaly e per questo DeLa ha deciso di riscattarlo.

Leggi anche De Laurentiis costretto a vendere il Napoli o il Bari entro due anni: è ufficiale

Quali sono le cifre per il riscatto di Anguissa? Non ci sono quelle ufficiali ma per chiudere l'operazione con il club inglese per il centrocampista camerunense il Napoli avrebbe sborsato una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il Cottagers non hanno voluto cedere allo sconto richiesto dal presidente De Laurentiis, che aveva offerto 12 milioni, ed ha preteso quanto pattuito in occasione del prestito.

Per Frank Zambo Anguissa il Napoli avrebbe messo sul tavolo un contratto fino al 2025: il classe 1995 è la prima certezza del centrocampo azzurro dell’anno prossimo, adesso si attendono tutte le altre mosse della società per capire che tipo di rosa i vertici del club hanno intenzione di consegnare in mano a Luciano Spalletti.